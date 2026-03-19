"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

Мобилизация 2026 — в Украине меняют порядок мобилизации, кого призовут в первую очередь / Коллаж: Главред

В Украине готовятся значительные изменения в процессе мобилизации. В частности, речь идет о введении более жестких механизмов для тех, кто самовольно покинул воинскую часть, и анализе бронюваний. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на информированный источник в Верховной Раде.

Источник в Верховной Раде сообщил, что в отношении самовольного оставления частей рассматриваются возможные более жесткие механизмы реагирования. Также в открытых источниках говорится о около миллиона мужчин, которые не обновили свои данные вовремя, и в отношении них планируют ввести дополнительные меры.

"Будет установлено их местонахождение, они могут оказаться в фокусе №1. Министерство обороны предложит более четкие механизмы, которые будут способствовать улучшению мобилизации. В этом, вероятно, не последнюю роль сыграет идентификационный код", — цитирует издание источник в Раде, знакомый с вопросом.

Для выполнения поставленных целей не исключается и необходимость в очередных изменениях в законодательстве.

Кроме того, по информации источника ТСН в парламенте, в ближайшее время может быть проанализирована реальная потребность оборонной промышленности в количестве забронированных лиц, чтобы оценить целесообразность действующих бронирований. В случае выявления избыточных сегментов возможно их сокращение, а также проверка возможных схем в этой сфере.

"Например, когда человек устраивается на предприятие, получает бронирование, через неделю увольняется, а бронирование у него остается. Есть намерения ввести более четкий механизм контроля, определить, насколько определенное бронирование является эффективным", — резюмируется в материале.

