Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

РФ готовит новый массированный удар по Украине, который может быть нацелен в первую очередь на ключевую инфраструктуру и крупные города, отмечают наблюдатели.

https://glavred.info/war/rossiya-gotovit-novyy-massirovannyy-udar-kakie-regiony-i-obekty-stanut-celyu-10750358.html Ссылка скопирована

Россия готовит новый массированный удар — наблюдатели назвали вероятные цели

О чем идет речь в материале:

РФ готовит новый массированный удар по Украине

Названы вероятные цели атаки

Страна-агрессор Россия завершает подготовку к очередному комбинированному массированному удару по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp. видео дня

Отмечается, что наибольшее внимание враг может уделить Киеву, Киевской и Одесской областям.

По данным мониторов, РФ вооружает бомбардировщики Ту-95 крылатыми ракетами и проводит разведку с привлечением самолета А-50.

"Под угрозой: энергетические объекты, подстанции, водоканалы, насосные и очистные сооружения, линии электропередач. Не исключены удары по железнодорожной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Атаки на энергетику продолжатся, но, вероятно, не будут такими масштабными, как в зимне-осенний период", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что основными целями могут стать аэродромы, объекты военно-промышленного комплекса, склады, городская инфраструктура, воинские части и полигоны.

А-50 / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ могут нанести новый удар по Киеву, подобный атаке, которая произошла утром 16 марта. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Утром 19 марта российские войска атаковали Запорожье, под ударом оказалась городская инфраструктура. Один человек получил тяжелые ранения, а около 40 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Вечером среды, 18 марта, во время воздушной тревоги на Волыни в Нововолынске раздались взрывы. В результате часть города осталась без света, также возникли перебои с водоснабжением. По предварительной информации, произошло попадание в энергетический объект вблизи населенного пункта.

Другие новости:

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред