Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

Руслана Заклинская
19 марта 2026, 18:21
Спецпредставитель Трампа Джон Коул во время визита в Беларусь заявил о потеплении отношений между странами.
Трамп считает Лукашенко своим
США снимают санкции с Беларуси и готовят визит Лукашенко

Основные тезисы спецпредставителя Трампа:

  • США снимают санкции с банков, компаний и Минфина Беларуси
  • Готовится визит Лукашенко в США
  • Лукашенко примет участие в заседании "Совета мира"

США снимают санкции с двух белорусских банков и Минфина. Готовится визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Соединенные Штаты. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по делам Беларуси Джон Коул во время визита в Минск, передает Belsat.

Спецпредставитель Трампа прибыл в Минск, где 19 марта провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. По словам Коула, в настоящее время ведется активная работа над организацией официальной поездки Лукашенко в США.

"Мы обсудили возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы ее организовать. Президент Трамп постоянно упоминает президента Лукашенко как своего хорошего друга, уважаемого мирового лидера", - сказал Коул.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время стоит ожидать прямого двустороннего контакта между Трампом и Лукашенко, а также участия белорусского лидера в одном из заседаний "Совета мира" в США.

Кроме того, по итогам встречи стало известно, что США снимают санкции с Белорусской калийной компании, "Беларускалий", "Белинвестбанка", Банка развития и Министерства финансов Беларуси. Джон Коул заявил, что процедура формализации этих решений пройдет "значительно быстрее", чем обычно, поскольку все технические детали уже согласованы с Минфином США.

Войны в Украине и Иране

Стороны также обсудили войны в Иране и Украине. Коул отметил, что мнение Минска чрезвычайно ценно для Белого дома, поскольку оно "кардинально отличается от того, что мы слышим на Западе".

"Это разные конфликты. Естественно, для России и Украины ситуация в Украине гораздо важнее того, что происходит на Ближнем Востоке. Для Ирана, США и Израиля гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке. Поэтому ситуация очень изменчива, меняется ежедневно", — сказал спецпредставитель Трампа.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова "достать" объекты НАТО, если развернутый на ее территории российский ракетный комплекс "Орешник" будут считать легитимной военной целью. Он подчеркнул, что Минск не планирует атаковать соседние столицы, но будет защищать свою территорию.

Как сообщал Главред, на польско-белорусской границе обнаружено как минимум четыре подземных туннеля, по которым переправляли мигрантов в ЕС. Варшава считает, что эти действия — часть гибридной кампании Кремля.

Кроме того, Беларусь готовит мигрантов к противостоянию с европейскими пограничными службами, создавая тренировочные лагеря и используя психологическое воздействие. По словам главы Службы безопасности Латвии Нормундса Межвиеца в интервью The Telegraph, мигрантам демонстрируют видео с якобы пострадавшими от действий европейских пограничников, чтобы сформировать у них ощущение угрозы и подтолкнуть к агрессии.

О личности: Джон Коул

Джон Коул (John Purcell Coale) — американский юрист и дипломат, занимающий должность специального посланника США по Беларуси. Он был назначен на эту должность президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2025 года. Это новая дипломатическая должность, созданная для ведения переговоров с белорусскими властями и развития двусторонних отношений после длительного периода напряженности.

До этого Коул с начала 2025 года работал заместителем специального посланника США по Украине, где участвовал в дипломатических и гуманитарных инициативах по освобождению политзаключенных из Беларуси.

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

