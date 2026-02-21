В Кремле подбирают преемника Лукашенко: кто может занять место главы Беларуси

Среди потенциальных фигур называют Наталью Кочанову и Николая Карпенкова.

https://glavred.info/world/v-kremle-podbirayut-preemnika-lukashenko-kto-mozhet-zanyat-mesto-glavy-belarusi-10742417.html Ссылка скопирована

У Путина присматривают кандидатов на место Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Краткие тезисы:

В Кремле якобы рассматривают возможных преемников Лукашенко

Среди потенциальных кандидатов называют несколько фигур

Лукашенко уже все меньше доверяет армии

Беларусь остается для Москвы приоритетной сферой влияния, а Кремль якобы рассматривает возможные сценарии смены власти в Минске. В частности, у Кремля уже отобран список возможных кандидатов на место Александра Лукашенко, если тот не сможет исполнять обязанности. Об этом в интервью Главреду сказал замглава Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко.

По его словам, среди возможных кандидатов называют председателя Совета Республики Наталью Кочанову.

видео дня

"В случае его летального исхода, тогда вводится военное положение, и управление переходит к Совету безопасности, который она также возглавляет", - объяснил Латушко.

В числе возможных фигур также упоминается командующий внутренними войсками Николай Карпенков, которого считают пророссийским генералом.

Латушко добавил, что в областных центрах и крупнейших городах Карпенков создал специальные подразделения по "противодействию экстремизму", то есть фактически борьбе с оппонентами режима.

"Ми видим, что Лукашенко все меньше доверяет армии. Сейчас он проводит проверку боевой готовности вооруженных сил и отстранил от активного участия министра обороны Хренина и начальника Генерального штаба Муравейко. Потому что Хренин в прошлом году часто появлялся рядом с Путиным и Белоусовым – в том числе на мероприятиях ОДКБ и в Российской Федерации. И, судя по всему, уровень доверия к нему снизился. В целом картина сейчас выглядит именно так", - резюмировал оппозиционер.

Смотрите видео - Интервью Павла Латушко Главреду о санкциях против Лукашенко:

Лукашенко сказал, кто будет следующим президентом Беларуси

В январе 2025 года Лукашенко заявил, что Беларусь постепенно должна готовить новое поколение к руководству страной. Отвечая на вопрос, кого он видит своим преемником, Лукашенко подчеркнул, что не имеет в виду собственных детей

"Будущие президенты - это нынешние губернаторы, нынешние министры, высшие должностные лица. Молодое поколение - это не мой младший сын, и не мой старший сын. Будущая пятилетка - пятилетка молодых. Я говорил о поколении, не о персоналиях. Кто это будет? Это будет новое поколение. Наверное, будет и новый президент. Я ничего не хочу загадывать до 2030 года", - заверил он и добавил, что его сыновья не представляют себя в роли главы государства.

Как писал Главред, 18 февраля, Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусский аналитик, публицист, блогер Игар Тышкевич считает, что санкции Киева против Лукашенко - это политический сигнал, который можно воспринимать как поднятие ставок перед очень даже вероятным появлением отдельного украино-беларуского переговорного трека.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны. В частности, он сказал, что прекращение войны в Украине зависит в значительной степени от позиции США и непосредственно американского лидера Дональда Трампа.

Также он говорил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Другие новости:

О персоне: Павел Латушко Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель. Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред