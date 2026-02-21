Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Кремле подбирают преемника Лукашенко: кто может занять место главы Беларуси

Анна Ярославская
21 февраля 2026, 02:26
26
Среди потенциальных фигур называют Наталью Кочанову и Николая Карпенкова.
Лукашенко, Путин
У Путина присматривают кандидатов на место Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Краткие тезисы:

  • В Кремле якобы рассматривают возможных преемников Лукашенко
  • Среди потенциальных кандидатов называют несколько фигур
  • Лукашенко уже все меньше доверяет армии

Беларусь остается для Москвы приоритетной сферой влияния, а Кремль якобы рассматривает возможные сценарии смены власти в Минске. В частности, у Кремля уже отобран список возможных кандидатов на место Александра Лукашенко, если тот не сможет исполнять обязанности. Об этом в интервью Главреду сказал замглава Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко.

По его словам, среди возможных кандидатов называют председателя Совета Республики Наталью Кочанову.

видео дня

"В случае его летального исхода, тогда вводится военное положение, и управление переходит к Совету безопасности, который она также возглавляет", - объяснил Латушко.

В числе возможных фигур также упоминается командующий внутренними войсками Николай Карпенков, которого считают пророссийским генералом.

Латушко добавил, что в областных центрах и крупнейших городах Карпенков создал специальные подразделения по "противодействию экстремизму", то есть фактически борьбе с оппонентами режима.

"Ми видим, что Лукашенко все меньше доверяет армии. Сейчас он проводит проверку боевой готовности вооруженных сил и отстранил от активного участия министра обороны Хренина и начальника Генерального штаба Муравейко. Потому что Хренин в прошлом году часто появлялся рядом с Путиным и Белоусовым – в том числе на мероприятиях ОДКБ и в Российской Федерации. И, судя по всему, уровень доверия к нему снизился. В целом картина сейчас выглядит именно так", - резюмировал оппозиционер.

Смотрите видео - Интервью Павла Латушко Главреду о санкциях против Лукашенко:

Лукашенко сказал, кто будет следующим президентом Беларуси

В январе 2025 года Лукашенко заявил, что Беларусь постепенно должна готовить новое поколение к руководству страной. Отвечая на вопрос, кого он видит своим преемником, Лукашенко подчеркнул, что не имеет в виду собственных детей

"Будущие президенты - это нынешние губернаторы, нынешние министры, высшие должностные лица. Молодое поколение - это не мой младший сын, и не мой старший сын. Будущая пятилетка - пятилетка молодых. Я говорил о поколении, не о персоналиях. Кто это будет? Это будет новое поколение. Наверное, будет и новый президент. Я ничего не хочу загадывать до 2030 года", - заверил он и добавил, что его сыновья не представляют себя в роли главы государства.

Как писал Главред, 18 февраля, Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусский аналитик, публицист, блогер Игар Тышкевич считает, что санкции Киева против Лукашенко - это политический сигнал, который можно воспринимать как поднятие ставок перед очень даже вероятным появлением отдельного украино-беларуского переговорного трека.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны. В частности, он сказал, что прекращение войны в Украине зависит в значительной степени от позиции США и непосредственно американского лидера Дональда Трампа.

Также он говорил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Другие новости:

О персоне: Павел Латушко

Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель.

Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Лукашенко новости Беларуси Павел Латушко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

00:48Война
Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФ

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФ

23:51Война
"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

22:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

Последние новости

02:55

Точка невозврата близко: что происходит с ледяным континентом и в чем опасность

02:26

В Кремле подбирают преемника Лукашенко: кто может занять место главы БеларусиВидео

01:57

5 бытовых дел, которые самые счастливые пары делают вместе: об этом знают единицы

01:43

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

01:20

Отключения электроэнергии 21 февраля: данные о графиках для Киева и области

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
00:48

Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

00:00

Налет накапливался годами: как отмыть душевую лейку изнутриВидео

20 февраля, пятница
23:51

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФВидео

22:41

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Реклама
22:35

ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

22:26

Россия готовит удар по энергетике Украины - Шмыгаль

22:26

Как избавиться от пыли в доме надолго: простые способы, которые работаютВидео

22:02

Мороз, туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

21:43

Vodafone резко повышает тарифы: названы сроки и новые цены после подорожания

21:24

В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

20:56

Дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца и судьбе его творческого наследия

20:45

Головоломка для гениев: лишь единицы найдут рыбу среди осьминогов за 45 с

20:40

Прошло 2 тысячи лет и кое-что уцелело: строители наткнулись на древнее поселение

20:29

"На прицеле" Гордон и Юсов: громкие детали подготовки резонансных убийствФото

20:17

И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

Реклама
20:00

Пассажиры самолета делают это постоянно: эксперт указал на опасность

19:49

Три знака зодиака окажутся на пике успеха уже совсем скоро - кто они

19:46

Морозы до -14 возвращаются: на Тернопольщину надвигается мощный антициклон

19:39

Хватит терпеть затхлый запах полотенец: решение оказалось проще, чем думалиВидео

19:11

Будапешт заблокировал кредит для Киева на 90 млрд евро - FT

19:10

Мужчина показал, как устроен "самый маленький дом": в нем нельзя стоятьВидео

19:10

Исторический момент для Венгрии: почему Орбан делает из Украины "врага"мнение

18:55

"Систематически снимает": украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке

18:36

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

18:25

Белоснежная ванна за считанные минуты: одно средство удалит налет и желтизнуВидео

18:24

Девушка показала свою помесь питбуля и хаски: как выглядит собакаВидео

18:00

"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от NetflixВидео

17:43

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

17:29

Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

17:19

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все большеВидео

16:57

"Очень придирчивый": финалистка "Холостяка" рассталась с известным певцом.

16:36

В Украине ввели "еЧек" в смартфоне: какие изменения ждут украинцев при покупках

16:35

Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

16:33

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

16:23

Доллар и евро удивили изменениями: новый курс валют на 23 февраля

Реклама
16:17

Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы

16:00

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

15:51

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

15:47

"Под сильным давлением": ЕС не принял 20-й пакет санкций против России

15:25

Могут разорваться прямо во время движения: водителей призвали проверить шины

15:24

Лицо известного ведущего пострадало в ДТП — как он выглядит сейчас

15:19

Кому нужно молиться об исцелении 21 февраля: какой церковный праздник

15:18

Как понять, что перед вами аморальный человек: 7 неочевидных признаков

15:14

У Лукашенко осталось меньше 5 лет: дипломат объяснил, что РФ сделает с диктатором

14:58

Украинцам рассказали, какие части мяса вкуснее и дешевле чем филе и вырезка

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять