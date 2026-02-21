В Кремле подбирают преемника Лукашенко: кто может занять место главы Беларуси

Краткие тезисы:
- В Кремле якобы рассматривают возможных преемников Лукашенко
- Среди потенциальных кандидатов называют несколько фигур
- Лукашенко уже все меньше доверяет армии
Беларусь остается для Москвы приоритетной сферой влияния, а Кремль якобы рассматривает возможные сценарии смены власти в Минске. В частности, у Кремля уже отобран список возможных кандидатов на место Александра Лукашенко, если тот не сможет исполнять обязанности. Об этом в интервью Главреду сказал замглава Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко.
По его словам, среди возможных кандидатов называют председателя Совета Республики Наталью Кочанову.
"В случае его летального исхода, тогда вводится военное положение, и управление переходит к Совету безопасности, который она также возглавляет", - объяснил Латушко.
В числе возможных фигур также упоминается командующий внутренними войсками Николай Карпенков, которого считают пророссийским генералом.
Латушко добавил, что в областных центрах и крупнейших городах Карпенков создал специальные подразделения по "противодействию экстремизму", то есть фактически борьбе с оппонентами режима.
"Ми видим, что Лукашенко все меньше доверяет армии. Сейчас он проводит проверку боевой готовности вооруженных сил и отстранил от активного участия министра обороны Хренина и начальника Генерального штаба Муравейко. Потому что Хренин в прошлом году часто появлялся рядом с Путиным и Белоусовым – в том числе на мероприятиях ОДКБ и в Российской Федерации. И, судя по всему, уровень доверия к нему снизился. В целом картина сейчас выглядит именно так", - резюмировал оппозиционер.
Лукашенко сказал, кто будет следующим президентом Беларуси
В январе 2025 года Лукашенко заявил, что Беларусь постепенно должна готовить новое поколение к руководству страной. Отвечая на вопрос, кого он видит своим преемником, Лукашенко подчеркнул, что не имеет в виду собственных детей
"Будущие президенты - это нынешние губернаторы, нынешние министры, высшие должностные лица. Молодое поколение - это не мой младший сын, и не мой старший сын. Будущая пятилетка - пятилетка молодых. Я говорил о поколении, не о персоналиях. Кто это будет? Это будет новое поколение. Наверное, будет и новый президент. Я ничего не хочу загадывать до 2030 года", - заверил он и добавил, что его сыновья не представляют себя в роли главы государства.
Как писал Главред, 18 февраля, Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Белорусский аналитик, публицист, блогер Игар Тышкевич считает, что санкции Киева против Лукашенко - это политический сигнал, который можно воспринимать как поднятие ставок перед очень даже вероятным появлением отдельного украино-беларуского переговорного трека.
Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны. В частности, он сказал, что прекращение войны в Украине зависит в значительной степени от позиции США и непосредственно американского лидера Дональда Трампа.
Также он говорил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.
О персоне: Павел Латушко
Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель.
Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.
