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Кто будет следующим президентом Беларуси: Лукашенко сделал неожиданное заявление

Юрий Берендий
26 января 2025, 14:22
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Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что будущим президентом Беларуси станет представитель "молодого поколения", но не женского пола.
Кто будет следующим президентом Беларуси: Лукашенко сделал неожиданное заявление
Кто будет следующим президентом Беларуси после Лукашенко / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Лукашенко:

  • Диктатор предположил, что в Беларуси будет новый "молодой президент"
  • Никто из сыновей Лукашенко не представляет себя президентом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который планирует в седьмой раз остаться у власти, заявил, что его сыновья даже представить не могут себя президентами, сообщает Belta.

На пресс-конференции после голосования Лукашенко отметил, что Беларусь постепенно должна готовить новое поколение к руководству страной. Отвечая на вопрос, кого он видит своим преемником, Лукашенко подчеркнул, что не имеет в виду собственных детей

видео дня

"Будущие президенты - это нынешние губернаторы, нынешние министры, высшие должностные лица. Молодое поколение - это не мой младший сын, и не мой старший сын. Будущая пятилетка - пятилетка молодых. Я говорил о поколении, не о персоналиях. Кто это будет? Это будет новое поколение. Наверное, будет и новый президент. Я ничего не хочу загадывать до 2030 года", - заверил он и добавил, что его сыновья не представляют себя в роли главы государства.

Кроме того, белорусский диктатор Лукашенко выразил убеждение, что должность президента Беларуси не подходит для женщины. По его мнению, женщина не может быть диктатором, и в стране достаточно мужчин, способных возглавить государственное управление.

"Посмотрите, совершенно новое поколение пришло", - подчеркнул самопровозглашенный президент.

Заявления Лукашенко по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси и действующий кандидат на "выборах" Александр Лукашенко заявил, что развязка украинского конфликта может произойти в 2025 году. По сообщениям белорусских СМИ, он подчеркнул, что завершение войны в этом году не предвидится, и конфликт между Россией и Украиной будет продолжаться и в дальнейшем.

26 января в Беларуси начались так называемые президентские выборы, в которых снова участвует Лукашенко. Большинство демократических стран, международных институтов и организаций, включая Украину, уже заявили, что не будут признавать их результатов. В заявлении МИД Украины отмечается, что Лукашенко остается союзником и соучастником Путина в войне против Украины, которая идет вопреки интересам белорусского народа. Украина не видит никаких предпосылок для восстановления контактов с самопровозглашенным президентом.

По словам бывшего военного, политика и основателя инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергея Бульбы, Лукашенко планировал реализовать "назарбаевский сценарий" передачи власти. Однако после событий в Казахстане он отказался от этой идеи и решил самостоятельно участвовать в выборах, которые состоятся 26 января 2025 года.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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