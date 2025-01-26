В Британии назвали 4 сценария окончания войны: какой из них самый реалистичный

В команде Трампа должны учесть то, что переговоры по завершению войны в Украине должны учитывать ее интересы, отметил аналитик.

https://glavred.info/ukraine/v-britanii-nazvali-4-scenariya-okonchaniya-voyny-kakoy-iz-nih-samyy-realistichnyy-10634045.html Ссылка скопирована

Назван самый реалистичный сценарий окончания войны / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Коротко:

The Times очертило 4 сценария окончания войны в Украине

Путин вряд ли согласится на предоставление Украине сильных гарантий безопасности

Если РФ откажется от переговоров, война продолжится в теперешней интенсивности

Британское издание The Times определило четыре возможных сценария развития войны в Украине, которые будут влиять на действия президента США Дональда Трампа. Среди этих сценариев есть как благоприятные для Украины, так и негативные. Ожидается, что Владимир Путин будет пытаться обеспечить для себя наиболее выгодный результат. В то же время президент США должен действовать с позиции силы, чтобы создать для Украины благоприятные условия. Такое мнение высказал эксперт-международник и кандидат политических наук Станислав Желиховский в комментарии 24 Каналу, отметив, что Украине необходимо продолжать наращивать численность войска.

Сценарии, описанные в The Times:

видео дня

Поражение Украины - длительная война со стороны России без перспектив переговоров.

Плохой мир - из-за отсутствия поддержки со стороны Запада Украина вынуждена заключить невыгодное соглашение.

Замораживание конфликта - стабилизация ситуации без окончательного урегулирования, что может привести к дальнейшей эскалации.

Мирное урегулирование - наиболее благоприятный вариант для Украины, когда при поддержке США она сможет вести переговоры с позиции силы.

Желиховский отметил, что, кроме этих сценариев, возможны и другие варианты, но наиболее вероятным остается только один.

"Если бы Путин согласился на переговоры, то есть остановка горячей фазы по линии фронта с незначительными территориальными обменами, например по Курщине и Харьковщине, и с возможными гарантиями безопасности, но не вступления Украины в НАТО", - подчеркнул он.

Желиховский выразил сомнения относительно вероятности развертывания миротворческих сил Запада на территории Украины. По его мнению, возможно лишь размещение минимальных милитаризованных подразделений с незначительным вооружением для контроля линии фронта и выполнения возможных договоренностей между Украиной и Россией.

Он также отметил, что маловероятно, чтобы российский диктатор согласился на предоставление Украине сильных гарантий безопасности, поскольку Путин будет пытаться максимально ограничить их.

"Нам главное сохранить численность своих войск, их усиливать и увеличивать количество. Это лучшая гарантия безопасности. Важно и то, чтобы на Украину не был наложен мораторий на членство в ЕС", - подчеркнул он.

Кандидат политических наук отметил важность для украинского руководства сформировать общий дипломатический фронт с администрацией Трампа для усиления давления на Кремль. При этом следует усиливать оборонительные возможности Украины еще до подписания вероятного мирного соглашения.

Если Путин откажется от мирных договоренностей, война может продолжаться в нынешнем темпе. В таком случае Украина будет продолжать бороться и активно сотрудничать с европейскими партнерами, ведь администрация Трампа может частично сократить помощь.

"У Трампа все же должны понять, что переговоры должны быть с учетом украинских интересов и с позиции силы в отношении Москвы. Только так можно будет достичь соглашения", - добавил Желиховский.

Что известно о самых громких обещаниях Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия продолжает оказывать давление на позиции украинских военных в районе Великой Новоселки в Донецкой области. В то же время об оккупации поселка речь пока не идет, сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Аналитики обозначили четыре реалистичных сценария завершения войны России против Украины, отвергая менее вероятные, такие как внезапная смерть Путина или неожиданный прорыв украинского контрнаступления. По данным The Times, весомую роль в положительном для Украины развитии событий может сыграть новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Российские войска усиливают давление вдоль всей линии фронта, в частности в Донецкой области, где ситуация остается чрезвычайно сложной. Кремль продолжает сосредотачивать силы для выполнения задачи, поставленной Владимиром Путиным, - достижение административных границ области. Как сообщают аналитики DeepState, по состоянию на 26 января противник взял под контроль населенный пункт Временка, а также зафиксировано продвижение оккупантов в других районах.

Другие новости:

Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред