1250 авиабомб и более 750 ударных дронов: Зеленский раскрыл детали ударов РФ

Только решительные меры могут остановить российских воздушный террор, отметил Владимир Зеленский.

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Зеленский раскрыл детали российских атак по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Зеленский:

РФ атаковала Украину с применением 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов и более 20 ракет разных типов

Украина работает со странами-союзниками над уменьшением российского террора

Российские оккупационные войска за последнюю неделю атаковали территорию Украины сотнями воздушных целей. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, РФ за неделю выпустила по Украине около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов и более 20 ракет различных типов.

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Он подчеркнул, что только решительные действия могут остановить террористов. Украина постоянно работает с партнерами над усилением оборонных возможностей и уменьшением способности России терроризировать страну.

"Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное - все делать в единстве и решительно защищать жизнь", - резюмировал он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в городе Вишневое под Киевом в ночь на 25 января в результате атаки дронами пострадал 9-этажный жилой дом. Удар "Шахеда" вызвал разрушение балконов с 4-го по 8-й этаж, выбитые окна и обвал перекрытия лестничной клетки в одном из подъездов, сообщил врио главы Киевской ОГА Николай Калашник.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили две ракеты Х-59/69 и 61 дрон, среди которых были как "Шахеды", так и беспилотники-имитаторы. ВСУ уничтожили 2 ракеты и 46 дронов, еще 15 беспилотников не достигли своих целей.

Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что Россия продолжает наносить удары по Украине, используя запасы ракет и дронов. Основными целями остаются военно-промышленный комплекс, логистика поставок оружия от западных партнёров и энергетическая инфраструктура.

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Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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