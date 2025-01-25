РФ выбрала новые цели для ударов: прогноз массированного обстрела Украины

Важно:
- РФ будет применять все свои запасы ракет и дронов
- Энергообъекты находятся под ударом россиян
Россияне и дальше будут обстреливать Украину, применяя все свои запасы ракет и дронов, заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.
Эксперты выделяют три основные цели обстрелов – военно-промышленный комплекс, логистические пути, по которым ВСУ поставляют оружие западные партнеры, и энергетическая инфраструктура, говорится в материале РБК-Украина.
Энергообъекты находятся под ударом россиян с октября 2022 года и, несмотря на то, что особых результатов на поле боя им это не приносит, Кремль упорно продолжает бить по ТЭС и трансформаторам.
"Они ищут другие пути. Сначала били по электростанциям и трансформаторным станциям. Практически все тепловые и большую часть гидроэлектростанций они разрушили. То есть они понимают, что делают сейчас. Они бьют по трансформаторным станциям, но мы их можем восстанавливать. Они бьют по трансформаторам и по высоковольтным линиям, бьют по периферии атомных станций. Они считают, что таким образом они выведут из строя украинскую энергетику, поэтому продолжают эту практику", – добавил Романенко.
Ранее в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, подчеркнул Андрей Юсов.
Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.
Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.
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Кто такой Валерий Романенко
Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.
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