Под Киевом Шахед влетел в 9-этажку, есть разрушения: все подробности

Кратко:
- В Вишневом на Киевщине "Шахед" влетел в 9-этажку, есть разрушения
- Разрушено перекрытие лестничной клетки, балконы 4-8 этажей, выбиты оконные рамы
- Чрезвычайники спасли из дома 5 человек, пострадавших нет
В городе Вишневое под Киевом в результате вражеской атаки дронами, которая произошла в ночь на субботу, 25 января, поврежден 9-этажный жилой дом.
В дом влетел "Шахед". В результате произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник.
"Все оперативные службы на месте. Проводится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о пострадавших не поступала", - отметил он.
Также он сообщил, что в другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 м. кв. Пожар ликвидирован.
Смотрите видео попадания дрона в многоэтажку под Киевом:
В ГСЧС Украины рассказали, что после удара дронов из поврежденного 9-этажного дома в Вишневом под Киевом были спасены 5 человек.
Были разрушены балконы жилого дома с 5 по 9-й этажи. Чрезвычайники спасли трех человек с 5-го этажа и двух с 7-го этажа здания, из них - двое детей. Предварительно без пострадавших.
Также в ГСЧС рассказали, что в результате вражеской атаки загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе. Ликвидирован пожар на площади 600 м. кв. Обошлось без жертв и пострадавших.
Смотрите видео последствий удара по дому в Вишневом:
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 24 января РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие. Пожар вспыхнул в частном доме и в многоэтажке.
После этого стало известно, что в ночь на 24 января Украину атаковали почти 60 дронов - силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областях. Противовоздушная оборона уничтожила 25 дронов.
Напомним, по словам авиационного эксперта Валерия Романенко, РФ выбрала новые цели для ударов. Россияне и дальше будут обстреливать Украину, применяя все свои запасы ракет и дронов, заявил Романенко. Эксперты выделяют три основные цели обстрелов - военно-промышленный комплекс, логистические пути, которыми ВСУ поставляют оружие западные партнеры, и энергетическая инфраструктура.
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