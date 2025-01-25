Под Киевом Шахед влетел в 9-этажку, есть разрушения: все подробности

В многоэтажке были разрушены балконы 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов разрушено перекрытие лестничной клетки.

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Под Киевом Шахед влетел в 9-этажку, есть разрушения/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

В Вишневом на Киевщине "Шахед" влетел в 9-этажку, есть разрушения

Разрушено перекрытие лестничной клетки, балконы 4-8 этажей, выбиты оконные рамы

Чрезвычайники спасли из дома 5 человек, пострадавших нет

В городе Вишневое под Киевом в результате вражеской атаки дронами, которая произошла в ночь на субботу, 25 января, поврежден 9-этажный жилой дом.

В дом влетел "Шахед". В результате произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

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"Все оперативные службы на месте. Проводится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о пострадавших не поступала", - отметил он.

Также он сообщил, что в другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 м. кв. Пожар ликвидирован.

Удар дроном по многоэтажке в Вишневом/ скрин

Смотрите видео попадания дрона в многоэтажку под Киевом:

В ГСЧС Украины рассказали, что после удара дронов из поврежденного 9-этажного дома в Вишневом под Киевом были спасены 5 человек.

Были разрушены балконы жилого дома с 5 по 9-й этажи. Чрезвычайники спасли трех человек с 5-го этажа и двух с 7-го этажа здания, из них - двое детей. Предварительно без пострадавших.

Также в ГСЧС рассказали, что в результате вражеской атаки загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе. Ликвидирован пожар на площади 600 м. кв. Обошлось без жертв и пострадавших.

Удар дроном по многоэтажке в Вишневом/ скрин

Смотрите видео последствий удара по дому в Вишневом:

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 24 января РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие. Пожар вспыхнул в частном доме и в многоэтажке.

После этого стало известно, что в ночь на 24 января Украину атаковали почти 60 дронов - силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областях. Противовоздушная оборона уничтожила 25 дронов.

Напомним, по словам авиационного эксперта Валерия Романенко, РФ выбрала новые цели для ударов. Россияне и дальше будут обстреливать Украину, применяя все свои запасы ракет и дронов, заявил Романенко. Эксперты выделяют три основные цели обстрелов - военно-промышленный комплекс, логистические пути, которыми ВСУ поставляют оружие западные партнеры, и энергетическая инфраструктура.

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