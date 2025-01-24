ВСУ сорвали планы РФ и ведут контрнаступление: в ЦПД рассказали о боях на Курщине

Украинские военные местами выдавливают россиян с позиций, рассказал Андрей Коваленко.

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ВСУ проводят тактические контрнаступательные действия на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот карты DeepState

Ключевое из заявления Коваленко:

Силы обороны Украины проводят тактические контрнаступательные действия на Курщине

Местами ВСУ выдавливают россиян с отдельных позиций

Планы врага в Курской области сорвали

ВСУ проводят контрнаступательные действия в Курской области. Украинские военные имеют успехи на отдельных направлениях, несмотря на численное превосходство врага. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

"На Курщине, несмотря на преимущество россиян, Силы обороны проводят тактические контрнаступательные действия и местами выдавливают россиян с отдельных позиций", - заявил он.

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Коваленко отметил, что российско-корейские подразделения сохраняют численное преимущество в Курской области России, однако потери техники и личного состава значительно замедлили их наступательные действия.

"Из-за особенностей местности, а также потери техники и людей, их темп движения был заторможен и первоначальные планы нарушены", - добавил руководитель ЦПД.

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Напомним, 23 января российская армия продвинулась в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Российские войска продолжили наступление вблизи сел Погребки, Никольское и в других районах.

Также разведка Британии сообщила, что потери войск КНДР в Курской области составляют около 4 тысяч человек, из которых четверть погибла в боях. Это более трети из 11-тысячной группировки северокорейских войск, которую перебросили в РФ для участия в боях против Украины.

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские войска уже около полугода находятся в Курской области России, проводя успешную операцию. Он считает, что это наступление не будет последним.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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