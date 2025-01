Армия РФ продвинулась в районе "украинского плацдарма" на Курщине: детали от ISW

Кратко:

Российская армия продвинулась в районе "украинского плацдарма" в Курской области за прошедшие сутки, 23 января.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что, согласно геолокационным кадрам за 22 января, россияне продвинулись на юго-восток от Толстого Луга, который расположен к северо-западу от Суджи.

Кроме этого сообщается, что российские войска продолжали наступать возле сел Погребки, Никольское и приселка Кругленькое, а также в районе Куриловки и Гуево.

Как сообщил 22 января командир украинской разведгруппы, которая действовала на Курщине, войска страны-агрессора России наступают только днем на этом направлении и обычно ведут штурм пехотой без техники.

Также украинский батальон дронов накануне опубликовал кадры, как наносит удар по российскому зенитному комплексу "Тор" в Белгородской области.

Ранее в NYT отметили, что Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР. Северная Корея уже потеряла почти половину военных, которых отправила в Россию, поэтому вынуждена перебрасывать подкрепление.

Как ранее сообщал Главред, армия РФ наступает в Курской области - ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам. Подразделения чеченского батальона проводят разведывательные операции вблизи границы России с Сумской областью.

Напомним, Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев - ВСУ готовят новое наступление. Курская операция значительно смотивировала и наш личный состав военнослужащих, считает Сырский.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.