Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

Принц Уильям отказался от юридических услуг фирмы, которая представляла интересы его отца.

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Уильям принял важное решение / Коллаж Главред, фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Вы узнаете:

С кем захотел работать принц Уильям

О чем говорит решение монарха

Несмотря на то, что принц Уильям наиболее близок к идеальному монарху по своему поведению и манерам, он все равно сын принцессы Дианы. В нем часто можно увидеть проблески бунтарства. Были времена, когда его действия говорили громче, чем его слова. Один из таких случаев — сейчас.

Принц Уильям недавно нанял новую юридическую фирму, которая занималась разводом принцессы Дианы и нынешнего короля Великобритании Чарльза. Как пишет Newsbreak, это может быть его очередным шагом, чтобы дистанцироваться от отца.

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Уильям решил сменить адвокатов / Скриншот Х

Принц Уэльский решил воспользоваться услугами юридической фирмы Mishcon de Reya. Эта фирма была основана лордом Виктором Мишконом, который был адвокатом принцессы Дианы. На горизонте нет никаких видимых событий, но найм призван защищать его и его семью.

Кейт и Уильям - любимцы британцев / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Daily Mail первым сообщил об этом шокирующем развитии событий. Ранее Уильяма представляли Harbottle & Lewis и партнер Gerrard Tyrrell. Он является экспертом по медиа-праву и одним из самых доверенных советников короля Карла III. Юридическая фирма имеет долгую историю сотрудничества с королевской семьей. И теперь она представляет Чарльза. Поэтому тот факт, что Уильям идет своим путем, имеет важное значение, и фирма этим недовольна.

Дворцовый инсайдер сказал, что перемена вызвана тем, что Уильям теперь хочет создать свой собственный имидж. Уильям хотел попробовать свои силы в одиночку. Он не хотел продолжать работать с адвокатами своего отца. Он хочет быть независимым.

Кейт Миддлтон и принц Уильям возможно скоро станут королем и королевой / ua.depositphotos.com

Инсайдер подчеркнул, что в этом шаге нет ничего большего. Действия также рассматриваются в Букингемском дворце. Это всего лишь один из многих способов, которыми Уильям пытается продемонстрировать, что он не будет просто заменой своего отца на троне. Это его способ проецировать независимый имидж.

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Как ранее писал Главред, ранее впечатляющее появление появление принцессы Уэльской на этой неделе заставило королевского эксперта Ричарда Эдена вспомнить первый момент встречи с Кейт.

Ранее также стало известно о том, что принц Уильям отправился за границу без Кейт Миддлтон в свою первую международную поездку в этом году. Принц Уэльский объявил в среду, что он выполнит свои обязанности главнокомандующего Мерсийского полка, отправившись в Эстонию.

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