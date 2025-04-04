Оккупанты попали в засаду ВСУ в Донецкой области: СМИ сообщили детали

Россиянам все сложнее собрать полную штурмовую группу из по крайней мере 12 единиц бронетехники и десятков пехотинцев.

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Российская группа провалила штурм населенного пункта / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

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Россияне пытались штурмовать ВСУ после успешных украинских контратак

Оккупанты возле Андреевки попали в ловушку и понесли большие потери

В течение последних недель украинские военные нанесли несколько успешных контрударов в районе Торецка и Андреевки. Командование оккупационной армии страны-агрессора России пыталось сдержать продвижение ВСУ, однако это закончилось сокрушительным поражением для РФ.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, оккупантов в полном укомплектовании отправили на штурм Андреевки. Однако у вражеской группы не было достаточно оборудования для разминирования.

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Именно украинские мины стали главной причиной поражения противника в этом штурме и других попытках наступления РФ.

"Вероятно, у захватчиков не было достаточного количества техники с минными тралами, и они не могли передвигаться по заминированным полям, поэтому они двигались группой по одной асфальтированной дороге", - говорится в статье.

В результате эта группа россиян стала целью для украинских беспилотников и кассетных снарядов. Украинская разведка подсчитала, что во время этого штурма враг потерял 7 бронемашин, еще 5 были повреждены. Также было ликвидировано 18 оккупантов, 7 получили ранения.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, в ОП сообщили, что украинское командование фиксирует подготовку российских войск к активизации боевых действий на нескольких направлениях. Россия имеет ресурсы, но остается вопрос, хватит ли их для значительных оперативных достижений.

Ранее также стало известно, что украинские войска продвинулись на Покровском направлении. Аналитики ISW сообщили, что геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись по улице Ленина в западной Новоелизаветовке (к юго-западу от Покровска) и освободили Надиевку (к западу от Новоелязветовки).

Накануне, как писал Главред, в ВСУ предупредили, что российские захватчики сосредоточились в первую очередь на том, чтобы оккупировать Донецкую область. Скоро может стать наиболее горячо на Лиманском направлении.

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