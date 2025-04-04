В Днепре чиновника взорвали в авто вместе с женой: СМИ узнали имя пострадавшего

Главное:
- В Днепре произошел взрыв, есть пострадавшие
- Ранен глава Левобережной городской администрации Днепра
В результате взрыва авто пострадал чиновник и его жена в Днепре утром в пятницу, 4 апреля.
"Сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы сегодня около 7:40. Водитель автомобиля - местный чиновник - и его жена получили ранения", - сообщает Нацполиция.
На место выехал первый заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.
Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Источник агентства Интерфакс-Украина в правоохранительных органах сообщил, что пострадал глава Левобережной городской администрации города Днепр Юрий Федько.
Напомним, ранее в центре Ивано-Франковска прогремели взрывы. В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала раздался взрыв - есть пострадавшие.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве на Рейтарской произошел взрыв гранаты. В одном из кафе на улице Рейтарская произошел взрыв гранаты.
Как сообщал ранее Главред, в Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие. В результате взрыва известно о 5 пострадавших.
Читайте также:
- Взрывчатку прятали в чай: СБУ сорвала четыре теракта РФ в Киеве
- Чего добилась Россия терактом в Харькове
- Ошибочная политика Путина: теракты в РФ показали реальную ситуацию в стране - CNN
Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред