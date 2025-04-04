В Днепре чиновника взорвали в авто вместе с женой: СМИ узнали имя пострадавшего

Водитель автомобиля - местный чиновник - и его жена получили ранения.

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В Днепре прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

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В Днепре произошел взрыв, есть пострадавшие

Ранен глава Левобережной городской администрации Днепра

В результате взрыва авто пострадал чиновник и его жена в Днепре утром в пятницу, 4 апреля.

"Сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы сегодня около 7:40. Водитель автомобиля - местный чиновник - и его жена получили ранения", - сообщает Нацполиция.

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На место выехал первый заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.

Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Источник агентства Интерфакс-Украина в правоохранительных органах сообщил, что пострадал глава Левобережной городской администрации города Днепр Юрий Федько.

Напомним, ранее в центре Ивано-Франковска прогремели взрывы. В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала раздался взрыв - есть пострадавшие.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на Рейтарской произошел взрыв гранаты. В одном из кафе на улице Рейтарская произошел взрыв гранаты.

Как сообщал ранее Главред, в Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие. В результате взрыва известно о 5 пострадавших.

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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