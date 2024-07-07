В Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие - что известно

В Нацполиции отметили, что на месте взрыва гранаты работают полицейские и медики, мужчина, вероятно, причастен к инциденту в Луцке уже задержан.

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Мужчина, вероятно, причастный к инциденту уже задержан / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Национальная полиция Украины

В Луцке неизвестный бросил боевую гранату из окна автомобиля в людей. В результате взрыва известно о 5 пострадавших. Об этом сообщают местные СМИ.

Издание "Конкурент" со ссылкой на свидетелей сообщает, что инцидент произошел возле магазина АТБ на улице Ковельской. Неизвестный мужчина бросил гранату из окна транспортного средства, которая взорвалась. Другое издание, "Волынские новости", информирует о 5 пострадавших.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, медики и спасатели. В комментарии для Общественного инспектор сектора коммуникации Нацполиции области отметила, что взрыв произошел примерно в 20:50.

видео дня

Инспектор также добавила, что сейчас устанавливается точное количество травмированных.

"Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали. Все детали - позже. На месте работают полицейские и медики", - добавила Марина Балдич.

Смотрите видео с последствиями взрыва гранаты в Луцке:

Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 мая в центре Броваров на Киевщине взорвалась граната, в результате чего пострадали два человека, которых госпитализировали. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, отметив, что взрыв произошел около 20:40 возле магазина "Красный маркет" на бульваре Независимости.

15 декабря во время сессии сельского совета в селе Керецки на Закарпатье взорвалась граната, из-за чего пострадали 26 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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