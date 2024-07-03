Прозвучали мощные взрывы: РФ атаковала Кривой Рог баллистикой - что известно

РФ дважды атаковала Кривой Рог с применением баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма, в Совете обороны города подтвердили взрывы.

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РФ атаковала Кривой Рог баллистикой / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

3 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

По данным главы Совета обороны Кривого Рога, первый взрыв произошел за пределами города.

"Предварительно, взрыв за пределами города. Последствия устанавливаются", - написал он в своем Телеграме.

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Впоследствии, по состоянию на 11:51 Воздушные силы сообщили о повторной угрозе баллистики с временно оккупированного Крыма.

"Кривой Рог - в укрытие!", - говорилось в сообщении.

По данным местных СМИ, россияне второй раз атаковали город баллистикой из Крыма.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удары по Украине - что известно о взрывах в Днепре 3 июля

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 3 июля, в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны России. В Днепре были зафиксированы взрывы.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате этого обстрела есть трое погибших и 18 раненых.

В понедельник, 1 июля, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. Взрывы прогремели в Миргородском районе Полтавской области, кроме того, россияне нанесли удар по Харькову.

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