Прозвучали мощные взрывы: РФ атаковала Кривой Рог баллистикой - что известно

3 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
По данным главы Совета обороны Кривого Рога, первый взрыв произошел за пределами города.
"Предварительно, взрыв за пределами города. Последствия устанавливаются", - написал он в своем Телеграме.
Впоследствии, по состоянию на 11:51 Воздушные силы сообщили о повторной угрозе баллистики с временно оккупированного Крыма.
"Кривой Рог - в укрытие!", - говорилось в сообщении.
По данным местных СМИ, россияне второй раз атаковали город баллистикой из Крыма.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Удары по Украине - что известно о взрывах в Днепре 3 июля
Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 3 июля, в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны России. В Днепре были зафиксированы взрывы.
Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате этого обстрела есть трое погибших и 18 раненых.
В понедельник, 1 июля, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. Взрывы прогремели в Миргородском районе Полтавской области, кроме того, россияне нанесли удар по Харькову.
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