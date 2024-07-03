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"Что-то происходит": в ВМС ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Новороссийске

Юрий Берендий
3 июля 2024, 12:00
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В ВМС отметили, что последняя атака с ракетами "Калибр" по Украине осуществлялась из района Новороссийска, куда РФ вывела часть кораблей из Крыма.
'Что-то происходит': в ВМС ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Новороссийске
В ВМС ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Новороссийске / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Россияне осуществляют пуски крылатых ракет "Калибр" из района порта Новороссийска таким образом провоцируя Силы обороны нанести ответный удар. Об этом в эфире "Суспільного" сообщил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, комментируя заявления оккупантов об атаке беспилотными дронами порта Новороссийска.

По его словам, РФ была вынуждена вывести значительную часть Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, который не рассчитан на такое большое количество кораблей.

"Новороссийск - это одна из двух военно-морских баз в акватории Черного моря, которая используется черноморским флотом так называемой российской федерации. Основная - это Севастополь и всегда ею была. А вторая - это военно-морская база Новороссийск, она так и называется", - отметил Дмитрий Плетенчук.

видео дня

Спикер делает вывод, что порт в Новороссийске - это специальная локация, предназначенная для размещения военных кораблей с соответствующей инфраструктурой, но все равно ее можно считать вспомогательной.

Он отметил, что временно оккупированный Крым всегда считался для россиян основным пунктом расположения, где живут семьи военных моряков и расположена их инфраструктура.

Кроме того, Плетенчук отреагировал на заявления россиян о якобы атаке на порт Новороссийска с применением беспилотных дронов морского базирования.

"Да, оккупанты жаловались, что что-то происходит. С другой стороны, учитывая то, что последняя атака происходила как раз из Новороссийска, причем это был один из тех сценариев, о которых мы уже общались, это когда вышел фрегат на внешний рейд, отстрелялся и вернулся быстро в пункт базирования. Поэтому вы видите, что в принципе россияне делают все для того, чтобы спровоцировать возможные действия со стороны Украины. Но опять же подтвердить эту информацию я пока не готов", - добавил он.

Дроны Sea Baby - что о них известно

Sea Baby (в переводе с английского - "Морской малыш") - это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат.

Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ с псевдонимом "Хантер", передает Википедия.

Первые модели были созданы до июля 2022 года в коллаборации со специалистами ВМСУ и частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР.

6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА под названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам.

СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море.

17 июля 2023 года два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост.

14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном.

В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре - гидрографический катер "Владимир Козицкий".

Удары по кораблям РФ - перебазирование Черноморского флота в Новороссийск

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которая состоялась в ночь на 30 мая, во временно оккупированном Крыму могло быть поражено до семи российских кораблей.

Украинские дроны в Азовском море представляют угрозу для российских судов после ударов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота, что заставило РФ передислоцировать корабли из оккупированного Крыма в Новороссийск и другие места. Это свидетельствует о намерении Киева атаковать инфраструктуру Москвы за пределами Черного моря, сообщает Newsweek.

Силы обороны потопили или вывели из строя треть российских военных кораблей в Черном море, нанеся серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

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