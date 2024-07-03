В Новороссийске гремели взрывы: в РФ заявили об атаке морских дронов

Около 30 минут были слышны взрывы со стороны моря. Страна-агрессор традиционно обвинила ВСУ в ударе по городу.

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Новороссийск атаковали неизвестные безэкипажные катера / Коллаж Главред, фото скрин с видео

В ночь на 3 июля в Новороссийске (РФ) звучала тревога. Местные власти заявили об атаке безэкипажных катеров. Местные жители сообщали о звуках взрывов со стороны моря.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем Telegram-канале, что в городе отражают атаку безэкипажных катеров. Он призвал местных жителей "соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах".

"Не находитесь на открытом пространстве около моря", - добавил Кравченко.

видео дня

Позже он добавил, что часть городской набережной перекрыта.

Через час появилось сообщение об отмене угрозы атаки морских дронов на территории Новороссийска.

Кравченко также сообщил, что движение по набережной восстановлено.

Россияне традиционно обвинили в ударе по городу Вооруженные Силы Украины.

Местные жители писали, что около 30 минут были слышны взрывы со стороны моря.

Смотрите видео взрывов в Новороссийске:

Атаки по стране-агрессору РФ

В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.

Как сообщал Главред, в марте Россия перекрыла порт в Новороссийске баржами, чтобы защититься от дронов ВСУ.

Ранее мы писали, что оба фрегата типа "Адмирал Григорович" Черноморского флота ушли из Новороссийска. Замечены 3 МРК проекта 21631 "Буян-М" и "Циклон". Также сообщается о двух подводных лодках проекта 636, трех - "Варшавянок".

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