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В Крыму прогремела серия мощных взрывов: в Сети сообщают о прилетах

Юрий Берендий
1 июля 2024, 19:45
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Во временно оккупированном Россией Крыму прогремели мощные взрывы, в Сети сообщают о густом черном дыме в районе Севастополя.
В Крыму прогремела серия мощных взрывов: в Сети сообщают о прилетах
В Сети сообщают о прилетах вблизи Балаклавской ТЭС / Коллаж Главред, фото: "Крымский ветер", УНИАН

1 июня во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов. В частности, "громко" было в Севастополе и в Балаклаве. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

"Очень сильные взрывы в Севастополе... В небе заметны инверсионные следы ракет ПВО", - говорится в сообщении.

По информации "Крымского ветра", российская противовоздушная оборона также ведет огонь из района Сапун-горы.

видео дня

В 18:42 в оккупированном Севастополе была объявлена воздушная тревога, о чем сообщил оккупационный губернатор Михаил Развожаев.

Позже он информировал об активной работе российской ПВО в Севастополе и призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.

В Сети сообщают о прилете в районе Балаклавы, где находится Балаклавская тепловая электростанция. Согласно видео с места удара видно, что в небе густой черный дым. Отмечается, что возможно было попадание в российскую ПВО, но эта информация требует дополнительного подтверждения.

Смотрите фото и видео с кадрами взрывов в Крыму:

В Крыму прогремела серия мощных взрывов: в Сети сообщают о прилетах
Фото: скриншот

Впоследствии, руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев отметил, что ракетная атака на Крым продолжается.

Заявив, что четыре воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, чиновник также сообщил, что обломки упали в прибрежной зоне и районе Балаклавы. Вероятно, он указывает на фотографии дыма, которые ранее были опубликованы в сети.

Аэродромы Крым инфографика
Военные аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Взрывы в Крыму - что известно об ударах по Севастополю

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк высказал свою позицию относительно возможности украинских сил уничтожить новейший российский комплекс С-500 в захваченном Крыму. Он отметил, что сейчас продолжается активная работа по нейтрализации систем ПВО страны-агрессора в Крыму.

Дальнейшие атаки Воздушных сил ВСУ на вражеские средства противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму могут сделать полуостров неблагоприятным для использования российской армией в качестве базы, в отчете Института изучения войны (ISW).

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в оккупированном РФ Крыму нет никаких "пляжей", "туристических зон" или других символов "мирной жизни".

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