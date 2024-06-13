РФ разместила новейшие С-500 'Прометей': Буданов раскрыл ситуацию в Крыму

Россия усиливает противовоздушную оборону на оккупированном полуострове и продолжает использовать Керченский мост в военных целях, заявил Кирилл Буданов.

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Россия перебросила новейшие ЗРК в Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, uk.wikipedia.org

Во временно оккупированном Крыму россияне активно усиливают систему ПВО. Россия разместила на полуострове новейшие ЗРК С-500 "Прометей". Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью во время телемарафона.

"Усиливается система противовоздушной обороны. Это вполне очевидно и понятно. Сейчас появились новейшие элементы С-500. Это, в принципе, опытное применение их будет", - сказал глава ГУР.

По его словам, оккупанты до сих пор используют Керченский мост в военных целях.

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"Керченский мост всегда использовался и используется. Пока он есть, он будет использоваться. То, что паромами основные грузы возятся - да, это правда. Но через мост тоже проезжает личный состав, прежде всего. Грузы меньше, но для личного состава - это основной путь", - отметил Буданов.

Руководитель ГУР заявил, что это будет продолжаться до тех пор, пока мост будет существовать.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму 12 июня - поражены С-300 и радары

Напомним, в ночь на среду, 12 июня, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, которые были слышны в Севастополе, Евпатории, Саках и Красноперекопске.

Генштаб Украины подтвердил эти удары и отметил, что Силы обороны этой ночью нанесли групповой ракетный удар по вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 и С-400 во временно оккупированном Крыму. В результате ударов уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400.

Как сообщал Главред, российские оккупанты понесли серьезные потери в личном составе и технике в результате атаки на Крым 12 июня. Прокремлевские источники подтверждают поражение С-300/С-400 и радаров.

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