В Крыму мощная 'бавовна': вероятно, был прилет по военному объекту

В Красноперекопском районе местные жители насчитали более 8 взрывов.

https://glavred.info/ukraine/u-krimu-potuzhna-bavovna-perekrili-kerchenskiy-mist-ta-zniklo-svitlo-10571741.html Ссылка скопирована

В Крыму прогремели мощные взрывы / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstate

Во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Известно, что Евпатория и Красноперекопск были под атакой в ночь на 10 июня.

Известно, что движение по Керченскому мосту перекрыто, а в Джанкойском районе слышали несколько взрывов, передает Telegram-канал "Крымский ветер".

В Угловом Бахчисарайского района слышны взрывы со стороны моря.

Очевидцы сообщают о работе "росПВО" в районе села Воробьево Сакского района.

В Красноперекопском районе местные жители насчитали уже 8 взрывов.

Судя по вспышкам, ракеты попали по объекту возле Евпатории, ничего "российское ПВО" не сбило, сообщают очевидцы.

5-6 взрывов слышали в пгт Первомайское.

Местные жители сообщают, что, вероятно, был прилет по военному объекту возле села Наумовка Сакского района. Информация требует подтверждения.

видео дня

Позже стало известно, что после серии взрывов во временно оккупированном Крыму в ночь на 10 июня 2024 года в Михайловке Сакского района вдруг пропало электричество.

Однако, ранее российские оккупанты "отчитались", что "российская ПВО" сбила ракеты, которые летели на Крым.

Напомним, что 30 мая ВСУ разбили паромную переправу оккупантов. Существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

6 июня в Крыму бойцы ГУР уничтожили российский буксир. В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред