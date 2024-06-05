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Смертельная ловушка для оккупантов: Жданов раскрыл сценарий ударов по Крыму

Юлия Закрепа
5 июня 2024, 18:23обновлено 5 июня, 22:55
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Олег Жданов отметил важность, что Крымский мост все равно нужно уничтожить.
Смертельная ловушка для оккупантов: Жданов раскрыл сценарий ударов по Крыму
ВСУ уничтожат военных в Крыму / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstate

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду отреагировал и проанализировал материал издания TheEconomist о том, что Крым становится смертельной ловушкой для российских войск после разрешения западных стран бить их оружием по России.

"Крымский мост - это символ, скрепа. И его разрушение станет, скорее, политическим ударом по Путину. И сегодня Крымский мост в меньшей степени играет роль логистического пути. А вот то, что мы бабахнули паромную переправу, это существенно: там больший грузооборот, чем через Крымский мост. По этой переправе нужно бить дальше", - пояснил Жданов.

Эксперт считает, что Крымский мост все равно нужно уничтожить. Думаю, его просто придерживают до какого-то события, чтобы преподнести Путину подарок.

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"И издание The Economist все абсолютно правильно написало. Ведь сейчас мы в Крыму выносим радиотехнические войска и систему противовоздушной обороны полуострова. Для чего? А чтобы наши самолеты могли спокойно осуществлять даже прямые бомбардировки, ведь у нас есть Су-24. Мы можем устроить бомбометание по Крыму, как Россия в свое время делала в Алеппо, только бить мы будем по военным объектам. Но для этого нужно выбить ПВО Крыма", - рассказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, что в Силах обороны сообщили о побеге кораблей РФ. Представитель Сил обороны Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские оккупанты начали выводить свои корабли с временно оккупированного полуострова.

Украинские военные разбили паромную переправу оккупантов. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что объект, который уничтожили ВСУ, прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф".

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