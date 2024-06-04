По Киеву будет перемещаться военная техника: в ВСУ назвали причину

По Киеву и области будет происходить перемещение личного состава и тяжелой техники украинских военных в течение недели.

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По Киеву будет перемещаться военная техника/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада

В Киеве и Киевской области в период с 5 по 13 июня будут проводиться командно-штабные военные учения, поэтому в это время может происходить перемещение личного состава и тяжелой техники защитников Украины. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в Telegram.

"В период с 05 по 13 июня в пределах города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны города Киев", - говорится в сообщении.

Командующий Сухопутных войск отметил, что во время учений будут проходить практические действия, к которым будет привлечен личный состав, военная техника и вооружение всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

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"Целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп", - пояснил Павлюк.

Он предупредил, что в связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

"Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрете на фото, видеосъемки передвижения наших войск", - подчеркнул он.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

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