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Появился спутниковый снимок одного из первых ударов HIMARS по России

Яна Ставская
4 июня 2024, 21:23
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Установки ПВО сгорели, также поврежден командный пункт россиян.
Появился спутниковый снимок одного из первых ударов HIMARS по России
ВСУ атаковали С-400 в Белгородской области / Коллаж Главреда. Фото: Радио Свобода, deposiphoto.com.ua

Украинские военные атаковали из РСЗО HIMARS позиции оккупантов в Белгородской области - и весьма успешно, подтверждают спутниковые снимки, опубликованные изданием Радио Свобода.

Отмечается, что это одна из первых подтвержденных атак ВСУ по территории России с использованием американского вооружения.

Радио Свобода публикует спутниковый снимок высокого разрешения, на котором видны сгоревшие пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара.

видео дня

Удары по Белгородской области - важное

Белгородскую область, откуда россияне выпускают по Харькову ракеты и идут в наступление, уже который день сотрясает от взрывов. ВСУ вовсю используют против военных объектов РФ западную артиллерию после получения соответствующего одобрения от стран Европы и США.

Накануне ВСУ мощно атаковали те самые пусковые установки баллистики, который почти ежедневно терроризируют гражданское население Харьковской области, что подтверждают российские паблики.

Удар, вероятно, был нанесен в период 1 на 2 июня по месту дислокации МО РФ. Предварительно, сгорело несколько единиц военной техники.

По последней информации, среди оккупантов есть два "двухсотых" офицера, еще один "пропал без вести", а целью ударов были две установки ПВО С-400. Они, как пишут кремлевские пропагандисты, "серьезны повреждены".

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

HIMARS инфографика
HIMARS - основные характеристики / Инфографика: Главред

Украина начала использовать западное оружие по России - что следует знать

ВСУ в первые часы после получения соответствующего разрешения от США ударили по военным объектам россиян в Белгородской области.

Однако у ВСУ все еще есть ограничения по применению американского вооружения, например, наши военные не могут запускать дальнобойную баллистику ATACMS и атаковать этим оружием дальние военные объекты оккупантов, непосредственно не использующиеся агрессором в ходе войны.

На крайние меры Вашингтон пошел в связи с обострением ситуации в Харьковской области, где русские ведут масштабное наступление, пытаясь распорошить силы и средства ВСУ.

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