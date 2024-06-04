УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Это героизм тысяч военных": в ВСУ рассказали о жестоких боях в Волчанске

Руслана Заклинская
4 июня 2024, 21:21
53
Россияне применяют технику ограниченно, поскольку качественная работа украинских артиллеристов наносит врагу большие потери, сказал Юрий Повх.
'Это героизм тысяч военных': в ВСУ рассказали о жестоких боях в Волчанске
На Харьковщине ситуация остается напряженной / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В Волчанске Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Ситуация остается напряженной по всему анклаву, который смогли захватить российские оккупанты. Об этом сообщил представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх рассказал в эфире "Эспрессо".

"Бои идут в городской застройке, то есть в том, что от нее осталось. Ситуация может меняться в зависимости от того, какие ресурсы применяет враг и Силы обороны. За последние сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес в сторону наших позиций 17 авиационных и 1 ракетный удар, а также 28 ударов дронами-камикадзе. Россияне совершили 238 обстрелов", - рассказал он.

Повх отметил, что враг действует малыми группами под прикрытием артиллерии. Оккупанты берегут технику от ударов ВСУ, поэтому применяют ее ограниченно.

видео дня

"Качественная работа наших артиллеристов наносит ему большие потери. В среднем россияне теряют несколько танков и боевых бронированных машин и десятки автомобилей ежесуточно", - отметил спикер.

По словам лейтенанта батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимира Назаренко, ситуация на всем востоке напряженная. Оккупанты ежедневно навязывают бои. Однако ВСУ успешно отражают попытки врага продвигаться - продолжаются стрелковые бои и артиллерийские обстрелы.

"Это ежедневный героизм тысяч и тысяч военных. Хотел бы сказать за нашу 4 бригаду Нацгвардии. Мы четко понимаем важность взаимной поддержки, работать и бороться плечо к плечу для того, чтобы максимально уничтожать врага и не давать ему продвигаться", - рассказал Назаренко эфире "24 канала".

Лейтенант отметил, что россияне преобладают в живой силе, боеприпасах и средствах поражения. Назаренко подчеркнул, что иногда кажется, что у РФ неограниченные ресурсы.

"Но оптимизм вселяет то, что рано или поздно они должны закончиться. Должна закончиться их техника. В частности, благодаря работе операторов FPV, артиллерии и т.д." - подчеркнул защитник.

Что за город Волчанск?

Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Бои за Волчанск - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины успешно контратаковали в Волчанске и вернули под свой контроль несколько позиций в городе. Оккупанты имеют ограниченный успех в направлении населенного пункта Липцы, сообщили в ISW.

Также в районе Волчанска Харьковской области украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов за один день, сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Как сообщал Главред, ВСУ продолжают уничтожать силы оккупантов на Харьковском направлении, особенно в пригороде и в самом Волчанске. Самые ожесточенные бои идут возле села Старица Волчанского района.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ война на Донбассе война России и Украины Волчанск
Реклама

Главное за день

Появился спутниковый снимок одного из первых ударов HIMARS по России

Появился спутниковый снимок одного из первых ударов HIMARS по России

21:23 Украина
ПВО, свет и фортификации на границе: Зеленский раскрыл подробности Ставки

ПВО, свет и фортификации на границе: Зеленский раскрыл подробности Ставки

19:44 Украина
Будут грозовые дожди, но не везде: где ожидать 35-градусную жару

Будут грозовые дожди, но не везде: где ожидать 35-градусную жару

19:15 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Даже руки марать не придется: как отмыть дно унитаза 5586

Даже руки марать не придется: как отмыть дно унитаза

Время чудес прошло: как долго мы готовы воевать и какие жертвы готовы принести? 5550

Время чудес прошло: как долго мы готовы воевать и какие жертвы готовы принести?

РФ не сможет открыть огонь: появился неожиданный сценарий ввода войск в Украину 5439

РФ не сможет открыть огонь: появился неожиданный сценарий ввода войск в Украину

Надоело умирать: Узелков матом обратился к украинским ведущим 5001

Надоело умирать: Узелков матом обратился к украинским ведущим

Последние новости

21:40

Звезда сериала "Санта-Барбара" умерла в возрасте 101 года

21:36

Как можно использовать стрелки чеснока: хозяйки удивили рецептамиВидео

21:23

Появился спутниковый снимок одного из первых ударов HIMARS по России

21:21

"Это героизм тысяч военных": в ВСУ рассказали о жестоких боях в Волчанске

21:13

Китайский гороскоп на завтра 5 июня: Лошадям - поворотный момент, Козлам - ссоры

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
21:03

"Это ключевая задача": эксперт назвал плюсы для Украины от поражения ПВО РФ на Белгородщине

20:46

Порошенко распорядился перенести съезд своей партии: мужчины-делегаты боятся получить повестки - журналист

19:58

В Польше новые выборы - поэтому фермеры снова блокируют границумнение

19:51

Удары ВСУ по авиации оккупантов на территории РФ: в Белом доме сделали заявление

Реклама
19:44

ПВО, свет и фортификации на границе: Зеленский раскрыл подробности Ставки

19:15

Будут грозовые дожди, но не везде: где ожидать 35-градусную жару

18:54

В Германии жалеют, что не позволили Украине бить по России раньше

18:48

3 самых главных совета, как правильно поливать помидоры: опытная хозяйка рассказала секретыВидео

18:42

Дефицит будет держаться весь день: когда будут выключать свет украинцам 5 июня

18:42

Иностранные военные уже в Украине: французский морпех сделал громкое заявление

18:37

Музыкант-воин Положинский впервые рассказал, куда ушел из 47 ОМБр

18:02

"Капитуляция" в Крыму: в Силах обороны сообщили о бегстве кораблей РФ

17:58

Россияне "остаются на берегу": Плетенчук признался, могут ли ДРГ прорваться в Херсон

17:32

НЕпрекрасная няня: коллеги по сериалу обидели Заворотнюк в последний раз

17:08

В Украине резко снизится температура: синоптик назвала дату похолодания

Реклама
16:55

В НАТО разработали схему переброски войск США в Европе в случае войны с РФ – СМИ

16:47

Байден о мире в Украине: "Это необязательно означает НАТО"

16:43

Авиация будет в опасности: Ермак сделал неожиданное заявление об ударах по РФ

16:20

Пьяный россиянин устроил дебош на концерте Ирины Федишин - что произошло

16:00

В британской разведке назвали основное направление наступления российских сил

15:57

Ситуация резко изменилась: колонны оккупантов перешли в наступление на Часов Яр - ВСУ

15:20

Как охладить комнату за считанные минуты: лучшие методы борьбы с жаройВидео

15:15

"Эта проблема на годы": Шмыгаль сделал неутешительное заявление об отключениях света

15:05

В ряде областей введены аварийные отключения: что произошло

14:47

Загадка для опытных хозяек: что означают коричневые пятнышки в яичном белке

14:45

Церковный праздник 5 июня: что запрещено делать в день Игоревской иконы Божьей Матери

14:00

У России никаких шансов: астролог предсказал исход наступления РФ и "интересную ситуацию" в КремлеЭксклюзив

13:54

Издевались над пленными: Лубинец рассказал подробности об оккупантах-садистах

13:44

Леди Гага беременна первенцем - СМИ

13:35

Как Брэд Питт отреагировал на то, что от него отреклись собственные дети

13:09

Даже руки марать не придется: как отмыть дно унитаза

13:03

Певица Адель напала на фаната прямо на концертеВидео

12:46

"Мост" для членства в НАТО: Альянс даст Украине новый пакет безопасности – СМИ

12:29

Освобожденная из плена Марьяна Чечелюк намекнула, что была беременна и потеряла ребенка

11:58

Пекин может пойти на эскалацию: Китай способен открыть несколько фронтов – прогноз

Реклама
11:38

"На фронте будут происходить ужасные события": названы опасные даты в июне 2024Видео

11:29

Украина готовится атаковать Крымский мост - Bild

10:59

Надоело умирать: Узелков матом обратился к украинским ведущим

10:57

Украине нужно контрнаступать для сильных позиций на переговорах – Foreign Policy

10:52

Скабеева оказалась честнее Латыниной: решающий аргументВидеоблоги

10:34

Били и кричали украинофобские заявления: в Киеве неизвестные напали на волонтераВидео

10:33

В Госдепе сделали громкое заявление об отказе Китая участвовать в Саммите мира

09:53

Другого выбора нет: аналитик сделала неутешительный прогноз насчет войны в Украине

09:47

Шольц назвал главную цель ударов Украины немецким оружием по территории и РФ

09:36

"Сожрем друг друга": путинистка Валерия высказалась о разводе с Пригожиным

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять