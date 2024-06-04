'Это героизм тысяч военных': в ВСУ рассказали о жестоких боях в Волчанске

В Волчанске Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Ситуация остается напряженной по всему анклаву, который смогли захватить российские оккупанты. Об этом сообщил представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх рассказал в эфире "Эспрессо".
"Бои идут в городской застройке, то есть в том, что от нее осталось. Ситуация может меняться в зависимости от того, какие ресурсы применяет враг и Силы обороны. За последние сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес в сторону наших позиций 17 авиационных и 1 ракетный удар, а также 28 ударов дронами-камикадзе. Россияне совершили 238 обстрелов", - рассказал он.
Повх отметил, что враг действует малыми группами под прикрытием артиллерии. Оккупанты берегут технику от ударов ВСУ, поэтому применяют ее ограниченно.
"Качественная работа наших артиллеристов наносит ему большие потери. В среднем россияне теряют несколько танков и боевых бронированных машин и десятки автомобилей ежесуточно", - отметил спикер.
По словам лейтенанта батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимира Назаренко, ситуация на всем востоке напряженная. Оккупанты ежедневно навязывают бои. Однако ВСУ успешно отражают попытки врага продвигаться - продолжаются стрелковые бои и артиллерийские обстрелы.
"Это ежедневный героизм тысяч и тысяч военных. Хотел бы сказать за нашу 4 бригаду Нацгвардии. Мы четко понимаем важность взаимной поддержки, работать и бороться плечо к плечу для того, чтобы максимально уничтожать врага и не давать ему продвигаться", - рассказал Назаренко эфире "24 канала".
Лейтенант отметил, что россияне преобладают в живой силе, боеприпасах и средствах поражения. Назаренко подчеркнул, что иногда кажется, что у РФ неограниченные ресурсы.
"Но оптимизм вселяет то, что рано или поздно они должны закончиться. Должна закончиться их техника. В частности, благодаря работе операторов FPV, артиллерии и т.д." - подчеркнул защитник.
Что за город Волчанск?
Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
Бои за Волчанск - последние новости
Напомним, Силы обороны Украины успешно контратаковали в Волчанске и вернули под свой контроль несколько позиций в городе. Оккупанты имеют ограниченный успех в направлении населенного пункта Липцы, сообщили в ISW.
Также в районе Волчанска Харьковской области украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов за один день, сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
Как сообщал Главред, ВСУ продолжают уничтожать силы оккупантов на Харьковском направлении, особенно в пригороде и в самом Волчанске. Самые ожесточенные бои идут возле села Старица Волчанского района.
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