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Россияне "остаются на берегу": Плетенчук признался, могут ли ДРГ прорваться в Херсон

Руслана Заклинская
4 июня 2024, 17:58
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Оккупанты могут преодолеть чащи, которые появились на месте водохранилища Каховской ГЭС, однако такая возможность незначительна, заявил Дмитрий Плетенчук.
Россияне 'остаются на берегу': Плетенчук признался, могут ли ДРГ прорваться в Херсон
ВСУ срывают планы врага на правобережье Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российским ДРГ не удается проникнуть на правобережную часть Херсонщины, в частности в Херсон. Украинские защитники уничтожают даже те штурмовые группы, которые пытаются высадиться на остров Нестрига в дельте Днепра. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Это из области фантастики, потому что, пытаясь даже проникнуть малыми группами на остров Нестрига, они остаются там на берегу. К сожалению, цензура не позволяет показывать в социальных сетях результаты этих высадок... А проникнуть на территорию на правом берегу... Они могут это показать только в своем российском кино", - отметил он.

Плетенчук сказал, что российские ДРГ могут преодолеть заросли, которые появились на месте водохранилища Каховской ГЭС, разрушенной в прошлом году. Однако такая возможность является незначительной. По его словам, ВСУ охраняют определенный периметр этой территории и готовы к любым действиям оккупантов.

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"Но там так же остается водная преграда, которая тоже соответствующим образом контролируется. Там работает наша воздушная разведка, как и у россиян", - добавил Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ситуация в Херсонской области - последние новости по теме

Напомним, 3 июня российские СМИ начали распространять информацию о том, что Киев якобы готовит "провокации" в Херсоне. Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин отреагировал призвал жителей Херсона без острой необходимости не выходить на улицы. Он отметил, что именно оккупанты являются единственной угрозой для горожан.

Также 1 июня, на временно оккупированном левом берегу Херсонской области произошел прилет. "Прилетело" по месту базирования российских оккупантов.

Как сообщал Главред, подразделения ВСУ смогли расширить плацдарм под Крынками в Херсонской области, сообщил военный аналитик Александр Коваленко. Он подчеркнул, что оккупантам не удается выбить оттуда украинских бойцов.

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