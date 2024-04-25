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Удар по инфраструктуре, есть пострадавшие: РФ обстреляла Херсонщину и Черкасчину

Дмитрий Видоменко
25 апреля 2024, 09:02
Как пишет глава ХОГА Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник обстреливал несколько населенных пунктов в регионе - в том числи и областной центр.
Пожар, прилет
РФ нанесла очередные удары по украинским объектам / коллаж Главред, фото УНИАН

Утром в четверг, 25 апреля, страна-агрессор РФ нанесла очередные удары по украинским объектам - на Черкасчине и на Херсонщине. Как пишет руководитель Черкасской ОВА Игор Табурец, в результате обстрела оказался поврежден объект критической инфраструктуры и шестеро человек пострадали.

"Утром враг атаковал нашу Черкасскую область. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Без погибших. На сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек. "Все службы на месте", - говорится в тексте.

Как пишет руководитель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник обстреливал сразу несколько населенных пунктов в регионе - в том числи и областной центр.

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"Оперативная информация с 06:00 24.04.2024 по 06:00 25.04.2024. За прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Кизомыс, Ромашково, Инженерное, Садовое, Берислав, Качкаровку, Ольговку, Осокоровку и город Херсон. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и частный дом. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - написал он.

Что такое крылатая ракета?

Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Ракетный удар по Украине 20 апреля - что известно

Напомним, что в Одессе рано утром прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали, что в сторону Одесской области летит ракета.

Также РФ ночью ударила ракетами по Запорожью. Глава Запорожской ОГА сообщил, что российские захватчики атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев утром 20 апреля рассказал, что в результате вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры. Он отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали, жилые дома не повреждены.

Как сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет - сбить удалось две. Часть ракет запускались из Белгородской области РФ, другая часть - из акватории Черного моря. Также захватчики использовали разведывательные дроны.

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