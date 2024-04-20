После визита в Китай: Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине

Шольц отметил, что готов к телефонному разговору с российским диктатором Владимиром Путиным, если в этих переговорах будет конкретная цель.

https://glavred.info/world/posle-vizita-v-kitay-sholc-vystupil-s-zayavleniem-o-konce-voyny-v-ukraine-10559225.html Ссылка скопирована

Шольц рассказал, сколько еще продлится война в Украине / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Bundeskanzler Olaf Scholz

После возвращения из Китая канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с рядом важных заявлений относительно войны в Украине. В частности, он отметил, что даже те страны, которые до сих пор имеют тесные связи с Россией сомневаются в целесообразности войны против Украины. Об этом он сказал на мероприятии издания Freie Presse в Хемнице в пятницу, 19 апреля, передает DW.

"В мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России", - сказал он.

Соответствующее заявление Шольц сделал после возвращения из КНР, где канцлер ФРГ находился с официальным визитом с 14 по 17 апреля. Глава немецкого правительства отметил, что Китай открыто заявил о своей готовности присоединиться к дипломатическому процессу для прекращения войны в Украине. Кроме того, по словам Шольца, Пекин положительно оценил запланированный на середину июня мирный саммит по Украине в Швейцарии.

видео дня

"Это результат, который нельзя недооценивать (...) И это больше, чем можно было бы ожидать три или шесть месяцев назад", - отметил Шольц.

Кроме того, Олаф Шольц заявил, что война в Украине может продолжаться еще несколько лет, и что для Владимира Путина это не должно "сойти с рук". Канцлер ФРГ подтвердил, что Германия продолжит оказывать Киеву военную помощь, но обратил внимание и на важность дипломатических усилий.

При этом Шольц не исключил возможность снова обсудить с Путиным по телефону ситуацию относительно войны в Украине.

"Но конечно, должно быть понятно, о чем конкретно мы будем говорить", - подчеркнул он.

Канцлер Германии вновь заявил, что российский президент преследует империалистические цели и пытается подвергнуть сомнению сам факт существования Украины.

Визит Шольца в Китай - заявления Шольца о войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 16 апреля, канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Встреча состоялась в резиденции Дяоюйтай.

Во время совместной встречи с журналистами в Пекине, Олаф Шольц заявил, что неспровоцированная война России против Украины вредит международному порядку и негативно влияет на интересы всех международных игроков.

Также во время встречи с Си Цзиньпином, канцлер Германии обсуждал ситуацию в Украине и возможность завершения конфликта. Аналитики ISW отмечают, что КНР продолжает позиционировать себя как нейтрального посредника, но это может быть попыткой сохранить свои экономические интересы в западных рынках на фоне увеличения сотрудничества с Россией.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред