После визита в Китай: Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине

После возвращения из Китая канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с рядом важных заявлений относительно войны в Украине. В частности, он отметил, что даже те страны, которые до сих пор имеют тесные связи с Россией сомневаются в целесообразности войны против Украины. Об этом он сказал на мероприятии издания Freie Presse в Хемнице в пятницу, 19 апреля, передает DW.
"В мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России", - сказал он.
Соответствующее заявление Шольц сделал после возвращения из КНР, где канцлер ФРГ находился с официальным визитом с 14 по 17 апреля. Глава немецкого правительства отметил, что Китай открыто заявил о своей готовности присоединиться к дипломатическому процессу для прекращения войны в Украине. Кроме того, по словам Шольца, Пекин положительно оценил запланированный на середину июня мирный саммит по Украине в Швейцарии.
"Это результат, который нельзя недооценивать (...) И это больше, чем можно было бы ожидать три или шесть месяцев назад", - отметил Шольц.
Кроме того, Олаф Шольц заявил, что война в Украине может продолжаться еще несколько лет, и что для Владимира Путина это не должно "сойти с рук". Канцлер ФРГ подтвердил, что Германия продолжит оказывать Киеву военную помощь, но обратил внимание и на важность дипломатических усилий.
При этом Шольц не исключил возможность снова обсудить с Путиным по телефону ситуацию относительно войны в Украине.
"Но конечно, должно быть понятно, о чем конкретно мы будем говорить", - подчеркнул он.
Канцлер Германии вновь заявил, что российский президент преследует империалистические цели и пытается подвергнуть сомнению сам факт существования Украины.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Визит Шольца в Китай - заявления Шольца о войне в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 16 апреля, канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Встреча состоялась в резиденции Дяоюйтай.
Во время совместной встречи с журналистами в Пекине, Олаф Шольц заявил, что неспровоцированная война России против Украины вредит международному порядку и негативно влияет на интересы всех международных игроков.
Также во время встречи с Си Цзиньпином, канцлер Германии обсуждал ситуацию в Украине и возможность завершения конфликта. Аналитики ISW отмечают, что КНР продолжает позиционировать себя как нейтрального посредника, но это может быть попыткой сохранить свои экономические интересы в западных рынках на фоне увеличения сотрудничества с Россией.
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