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Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

Анна Ярославская
16 апреля 2024, 10:16
Лидер КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай выступает за мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина.
Олаф Шольц, Си Цзиньпин
​ Олаф Шольц и Си Цзиньпин провели встречцу в Пекине 16 апреля ​ / Коллаж: Главред, фото:twitter.com/Bundeskanzler, 31 отдельная механизированная бригада

Во вторник, 16 апреля, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем, который прибыл с официальным визитом в Пекин. Встреча прошла в резиденции Дяоюйтай.

Перед встречей Шольц написал в соцсети Х, что одной из тем переговоров станет мир в Украине.

"Моя встреча с президентом Си также будет сосредоточена на том, как мы можем больше способствовать справедливому миру в Украине. Хорошо, что после моего последнего визита в Китай произошел интенсивный обмен между нашими правительствами. У нас много тем", - написал канцлер Германии.

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Во время встречи с Шольцем Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина, со справедливым обсуждением всех предложений. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

"(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", - сказал лидер КНР.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также говорил, что Китай выступает за проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных планов. Об этом он заявлял на встрече с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.

Издание CNN писало о том, что Пекин заявляет о своем нейтралитете в отношении войны, но "стал ключевым экономическим спасательным кругом для изолированной российской экономики и верным дипломатическим партнером Москвы, на фоне того, как обе страны противостоят тому, что считают сдерживанием со стороны Запада".

Визит Шольца в Китай

Как известно, сегодня Шольц завершает трехдневную поездку в Китай. Немецкий канцлер путешествовал с высшими руководителями Германии, стремясь найти баланс в отношениях с Китаем.

Как пишет DW, визит Шольца состоялся после того, как в прошлом году Берлин разработал стратегию в отношении Китая, направленную на снижение экономического воздействия КНР.

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что двусторонние связи с Германией будут устойчиво развиваться при условии, что оба государства будут уважать различия друг друга и искать "точки соприкосновения".

"Мы должны рассматривать и развивать двусторонние отношения всесторонне, с долгосрочной и стратегической точки зрения", - сказал Си Шольцу в Пекине.

Визит Си Цзиньпина в Париж

В начале мая лидер Китая Си Цзиньпин поедет с визитом во Францию. В Париже он встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

"Официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи", - писало издание Politico.

Позиция Китая в отношении войны в Украине

В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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