Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

Лидер КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай выступает за мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина.

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​ Олаф Шольц и Си Цзиньпин провели встречцу в Пекине 16 апреля ​ / Коллаж: Главред, фото:twitter.com/Bundeskanzler, 31 отдельная механизированная бригада

Во вторник, 16 апреля, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем, который прибыл с официальным визитом в Пекин. Встреча прошла в резиденции Дяоюйтай.

Перед встречей Шольц написал в соцсети Х, что одной из тем переговоров станет мир в Украине.

"Моя встреча с президентом Си также будет сосредоточена на том, как мы можем больше способствовать справедливому миру в Украине. Хорошо, что после моего последнего визита в Китай произошел интенсивный обмен между нашими правительствами. У нас много тем", - написал канцлер Германии.

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Во время встречи с Шольцем Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина, со справедливым обсуждением всех предложений. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

"(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов", - сказал лидер КНР.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также говорил, что Китай выступает за проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных планов. Об этом он заявлял на встрече с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.

Издание CNN писало о том, что Пекин заявляет о своем нейтралитете в отношении войны, но "стал ключевым экономическим спасательным кругом для изолированной российской экономики и верным дипломатическим партнером Москвы, на фоне того, как обе страны противостоят тому, что считают сдерживанием со стороны Запада".

Визит Шольца в Китай

Как известно, сегодня Шольц завершает трехдневную поездку в Китай. Немецкий канцлер путешествовал с высшими руководителями Германии, стремясь найти баланс в отношениях с Китаем.

Как пишет DW, визит Шольца состоялся после того, как в прошлом году Берлин разработал стратегию в отношении Китая, направленную на снижение экономического воздействия КНР.

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что двусторонние связи с Германией будут устойчиво развиваться при условии, что оба государства будут уважать различия друг друга и искать "точки соприкосновения".

"Мы должны рассматривать и развивать двусторонние отношения всесторонне, с долгосрочной и стратегической точки зрения", - сказал Си Шольцу в Пекине.

Визит Си Цзиньпина в Париж

В начале мая лидер Китая Си Цзиньпин поедет с визитом во Францию. В Париже он встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

"Официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи", - писало издание Politico.

Позиция Китая в отношении войны в Украине

В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

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