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Китай будет давить: Пекин хочет заморозки войны, Жданов объяснил интерес КНР

Алексей Тесля
12 марта 2024, 12:45
Китай идет путем наименьшего сопротивления, который предусматривает прекращение огня, говорит Олег Жданов.
Жданов
Олег Жданов оценил позицию КНР по войне в Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/PublicDomainPictures

Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, у китайцев сложная экономическая ситуация и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики.

"К тому же Китаю нужно решать вопросы со своим главным торговым партнером – Соединенными Штатами. Именно американцы главный партнер Пекина по торговле, Россия – лишь придаток. Пекину нужно, чтобы закончилась война, и были сняты санкции. КНР нужны рынки сбыта – американский, европейский и российский. А каким путем закончится война, Китаю не важно", - сказал эксперт.

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Он отметил, что Китай идет путем наименьшего сопротивления, который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры, а как сказал главный дипломат и глава администрации Си Цзиньпина Ван И, главное – начать переговоры, а дальше они могут длиться бесконечно.

"Вариант, в котором заинтересован Китай, - условный Минск-3 или Стамбул-2. К слову, министр иностранных дел Турции Чавушоглу уже провел встречу с Лавровым и там они, дескать, решили, что начнутся переговоры по прекращению огня. Что называется, без меня меня женили. Уже договорились о Стамбуле-2. И Пекин будет на это давить, чтобы добиться своих целей: прекратить огонь, заморозить конфликт, отменить санкции и начать спокойно себе торговать и двигать корабли", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии. Официальный Пекин предлагает странам ядерного клуба договориться об отказе применять ядерное оружие первыми, в МИД России ответили китайцам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай готовится к открытой войне с Тайванем. Китай пытается истощить Тайвань, после чего перейти к потенциальной открытой войне против острова, Тайбей готовится к подобному сценарию развития событий.

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Олег Жданов новости Китая война России и Украины
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