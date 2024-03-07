Китай готовится к открытой войне с Тайванем: в Reuters раскрыли планы Пекина

Китай пытается истощить Тайвань, после чего перейти к потенциальной открытой войне против острова, Тайбей готовится к подобному сценарию развития событий.

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Китай усили военное давление на Тайвань в "серой зоне" - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Китай усилил военное давление на Тайвань в так называемой серой зоне. Пекин насыщает районы вокруг острова воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими судами. Китайцы пытаются истощить противника перед тем, как устроить открытую войну.

Как сообщает Reuters со ссылкой на доклад Министерства обороны Тайваня, Китай пытается "измотать" противника, не прибегая к открытому военному противостоянию.

В документе говорится о том, что КНР задействует тактику "многофронтовой насыщенной серой зоны" для истощения Тайваня, которая включает усиленное патрулирование при помощи кораблей и самолетов.

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"Китай попытался увеличить нагрузку на наши военно-морские и военно-воздушные силы и скрыть существование срединной линии в проливе", - указано в докладе. Подразумевается ситуация на неофициальной границе между КНР и Тайванем, ее китайские войска регулярно пересекают в последние годы. Также Китай использует исследовательские и военные суда, маскируя военную деятельность под гражданскую.

Как реагирует Тайвань на угрозу КНР

В Минобороны Тайваня рассказали, что работают над мероприятиями, направленными на "сохранение" своих войск на случай войны, повышают устойчивость инфраструктуры и проводят учения, чтобы обеспечить выживание тайваньских войск в затяжном конфликте. Кроме того, военное ведомство Тайбея запасается оружием и топливом, чтобы выдержать длительную войну с КНР.

В ведомстве отметили, что анализируют и извлекают уроки из войны России против Украины и военных действий Израиля и ХАМАС.

Что планирует Китай

В Министерстве обороны Тайваня считают, что Китай попытается быстро захватить Тайвань, чтобы предотвратить внешнее вмешательство. Тайбей пытается рассредоточить свои командные системы и внедрить более дальнобойное и мобильное оружие и искусственный интеллект. Также остров укрепляет связи с демократическими союзниками, в том числе и с США.

Тайвань - что это за страна? Тайвань (Республика Китай, не путать с КНР) - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX века была однопартийной страной, признанной международным сообществом, что имела юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века является демократическим государством, которое контролирует остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Материковый Китай, в свою очередь, стал коммунистическим. Будучи одним из четырех "азиатских тигров", она является 26-й по величине экономикой в мире. Новейшие технологии играют ключевую роль в промышленности страны. В Республике Китай на высоком уровне свобода слова, здравоохранение, образование и экономические свободы.

Китай стремится захватить Тайвань

В ноябре прошлого года британская газета The Times сообщила, что глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену о планах поглотить Тайвань. Китайский лидер призвал Штаты "не вмешиваться". При этом Пекин готов и к силовому сценарию против Тайбея.

Позже американский телеканал NBC сообщил, что Китай намерен "воссоединить Тайвань с материковым Китаем", о чем Си Цзиньпин открыто сказал Байдену. Также Си якобы сказал, что он не ставил временных рамок по захвату Тайваня.

В НАТО призвали предоставить Украине $60 млрд, чтобы не допустить оккупации Китаем Тайваня. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что после Украины война может начаться уже в Тайване.

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