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Си Цзиньпин дерзко назвал Байдену планы Пекина по Тайваню – The Times

Андрей Ганчук
16 ноября 2023, 11:21
Президент США Джо Байден поддержал политику "одного Китая", а Пекин намерен "воссоединиться" с Тайванем даже путем реализации силового сценария.
Си Цзиньпин, Байден
Си Цзиньпин - Байдену: Китай воссоединится с Тайванем / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Белый дом

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе переговоров с Джо Байденом заявил американскому президенту о том, что Китай "неизбежно" поглотит Тайвань, а США, мол, не должны этому препятствовать. Пекин не готовится к вторжению на Тайвань, но готов применить силовой сценарий.

Как сообщает The Times, во время четырехчасовой встречи глав США и КНР в Сан-Франциско Цзиньпин и Байден после годичной дипломатической паузы договорились о возобновлении межвоенного диалога и противодействии распространения наркотика фентанила.

"Китай осуществит воссоединение"

Байден назвал переговоры с Цзиньпином "одними из самых конструктивных и продуктивных за всю нашу историю". Впрочем, лидеры двух государств не смогли достичь компромисса по вопросу Тайваня. Пекин считает, что остров должен "воссоединиться" с Китаем, причем для этого может быть применена и сила.

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"Китай осуществит воссоединение, и это невозможно остановить…американская сторона должна... прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая", - сказал Си Цзиньпин.

Как утверждает американский чиновник, Си акцентировал внимание на том, что Китай все же "не готовит" военное вторжение на Тайвань. Каким может быть "применение силы", неизвестно.

США придерживаются политики "одного Китая"

Официальный Вашингтон не принимает позиции Китая относительно применения силы для изменения политического статуса Тайваня и поставляет на остров оружие для сдерживания Пекина. Ранее Байден брал на себя обязательства направить американские войска на Тайвань, чтобы защитить остров от атаки КНР.

Впрочем, после встречи с Цзиньпином он подтвердил приверженность Штатов политике "одного Китай", согласно которой Пекин претендует на власть над всем большим Китаем.

"Мы сохраняем согласие с тем, что существует политика "одного Китая", и я не собираюсь ее менять…Вот примерно и все, что мы обсудили", - подчеркнул Джо Байден.

Китай может напасть на Тайвань

Американский журнал по внешней политике Foreign Affairs в конце марте опубликовал заявление главы КНР Си Цзиньпина, в рамках которого он приказал китайским генералам "смело воевать" в том случае, если начнется война. Журналисты также обратили внимание на создание по ту сторону Тайваньского пролива новых бомбоубежищ и офисов мобилизации.

Китай изучает войну России против Украины, писали журналисты The New York Times. В частности, китайцы изучают инновации, тактику и успешные военные операции. Пекин интересуется такими вопросами на случай войны с Тайванем.

Позже Китай провел учения по окружению Тайваня. Впервые были реализована открытая симуляция ракетного удара не только по острову, но и иностранным объектам, которые находятся вокруг Тайваня.

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Тайвань Си Цзиньпин Джо Байден Встреча Байдена и Си Цзиньпина
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