УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Си Цзиньпин объявил, что готовит Китай к войне – Foreign Affairs

30 марта 2023, 12:24
Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин затронул тему войны в четырех отдельных речах, в одной из которых сказал своим генералам "смело воевать".
Си Цзиньпин
Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово - Foreign Affairs / ua.depositphotos.com

Лидер Китая Си Цзиньпин на ежегодном заседании китайского парламента сделал заявление, согласно которому Пекин должен готовиться к войне. В четырех отдельных речах он упомянул о готовности к войне и сказал своим генералам, чтобы они "смело воевали". По ту сторону Тайваньского пролива в городах уже строятся новые бомбоубежища, а по всей стране создаются офисы "Национальной оборонной мобилизации". При этом пока нельзя сказать, что конфликт предопределен или неизбежен.

Как сообщает Foreign Affairs, китайский председатель Си Цзиньпин в ходе своего выступления на ежегодном заседании парламента Китая и его высшем политическом консультативном органе сказал о том, что готовит государство к войне. Журналисты пишут, что такое заявление мир "должен воспринимать всерьез".

Указано, что глава КНР говорил о войне в 4 отдельных речах, в одной из которых сказал генералам "смело воевать".

видео дня

Кроме того, правительство Китая обнародовало информацию об увеличении оборонного бюджета страны на 7,2%, который уже и так удвоился за последние 10 лет.

Также Пекин собирается снизить свою зависимость от иностранного импорта зерна.

Более того, в последние месяцы Китая опубликовал новые законы о военной готовности. Известно о строительстве бомбоубежищ в городах по ту сторону Тайваньского пролива, а также создании дополнительных офисов "Национальной оборонной мобилизации" по всей территории китайского государства.

По мнению издания, на данный момент рано говорить, что означают такие события - пока нельзя сказать, что конфликт предопределен или неизбежен.

"Но что-то изменилось в Пекине, и этого политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать. Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово", - подчеркнули в Foreign Affairs.

Китай взял курс на агрессивную внешюю политику

Российский социолог и журналист Игорь Яковенко ранее заявил, что решения, которые были приняты на ХХ съезде Коммунистической партии Китая, будут иметь серьезные последствия для мирового сообщества. Пекин установил твердый курс на развитие имперских настроений и более агрессивную внешнюю политику. В КНР отказались от многолетней коллективной диктатуры и сделали ставку на единоличное руководство страной Си Цзиньпином.

Политолог Тарас Загородний отметил, что политика Китая после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок заметно ужесточилась. Пекин считает свою модель видения мира правильной, а концепцию Запада – несостоятельной.

"После переизбрания на третий срок лидер КНР Си Цзиньпин серьезно оживился. Китайская политика стала достаточно агрессивной, что стало большой проблемой Китая, попавшего в свой мировоззренческий курс… На последнем съезде Коммунистической партии заявили, что перешли от малого процветания к построению сообщества человечества единой судьбы. Согласно этой позиции, китайская модель является правильной, а западная – неправильной. Соответственно, все должны подстраиваться под модель, которую Китай считает истинной", - сказал эксперт.

Смотрите видео Главред - Сотник заявил, что Си Цзиньпин оказался на пороге буйно политических помешанных

Угроза военного вторжения Китая в Тайвань:

Си Цзиньпин новости Китая
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:49

Узнать сложно, поверить невозможно: как звезды Голливуда выглядят без макияжа

12:47

Клоун-пропагандист Джигурда зачитал стихи в оккупированной ВолновахеВидео

12:43

Паранойя в Кремле: Путин ночует в своем кабинете из-за стресса и войны – СМИ

12:41

Как отрастить ресницы дома: несколько простых способов получить кукольный взгляд

12:24

Си Цзиньпин объявил, что готовит Китай к войне – Foreign AffairsВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:10

Что приносит в дом герань: приметы, связанные с душистым цветком

12:08

Пляски Орбана под дудку Путина не сработали: в России назвали Венгрию недружественной странойВидео

12:02

"Песни намного важнее, чем таблетка парацетамола": путиниста Лепса опять понесло на ДонбассВидео

11:41

"Вуз стал порноклубом?": ДГУВД влип в громкий скандал из-за интимного видео

Реклама
11:14

Гороскоп на завтра 31 марта 2023: Тельцу - катастрофа, Девам - выгорание

10:52

Контрнаступление ВСУ: "день Х" для армии РФ наступит уже в мае - BildВидео

10:51

Россия провалит мобилизацию 400 тысяч войск, у Москвы нет военной техники – разведка БританииВидео

10:46

Вместо брони: в РФ мобилизованным выдали православные "свечи защиты"Видео

10:46

Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

10:09

Массированные ракетные удары могут остаться в прошлом: в ГУР рассказали, куда будет бить враг

10:07

Гороскоп на апрель 2023 года для Дев: везение, прибыль и второй медовый месяцВидео

10:02

Ударом Tomahawk США могут разнести "ядерную" базу РФ в Беларуси — Жданов

09:42

Кадыров опасается протестов в Чечне и потери доверия со стороны Путина – ISWВидео

09:26

Тест по картинке: кто вы - прирожденный лидер или вечный подчиненный

09:19

Военный эксперт оценил, возможен ли в России большой политический кризис

Реклама
09:07

От ню до парадных мундиров: хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших МариупольФото

09:00

Гороскоп на сегодня 30 марта 2023: Тельцу – заманчивое предложение, Раку - деньгиВидео

08:55

Из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности - Санников

08:39

На Львовщине признали ограниченно пригодным к службе мужчину без кистей рукВидео

08:19

Почему Лукашенко сейчас очень перепуган: Беларусь под угрозоймнение

07:54

Некоторым пенсионерам выплатят денежную помощь: кто имеет на нее правоВидео

07:39

Экс-госсекретарь США Помпео приедет в Украину - Politico

07:05

Был в семье единственным сыном и опорой: в боях за Украину погиб 26-летний защитник из Прикарпатья

06:48

Пожалуйста, не шутите о "мелитопольских черешнях"мнение

06:38

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным в конце апреля

05:45

Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой

04:45

"Упадут вам на голову": "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из ЛаврыВидео

04:00

Эксперт спрогнозировал, будет ли Китай экономически довлеть над РоссиейВидео

03:12

Катя Осадчая показала, как "приманивает" весну в пиджаке на голое тело

02:42

Как, когда и почему: все, что нужно знать о правильной посадке рассады капустыВидео

02:15

Без ретуши: в сеть попали фото огромной целлюлитной попы Кардашьян

01:35

"Тогда война затянется": Жданов объяснил, как предоставление Китаем оружия РФ изменит ситуацию на фронтеВидео

29 марта, среда
23:45

В ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте - ЗеленскийВидео

23:09

Бритни Спирс и ее молодой муж на грани развода - СМИВидео

23:09

2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметыВидео

Реклама
23:00

Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджетаВидео

22:34

Гороскоп на апрель 2023 года для Львов: возобновится старый конфликт, на работе - переменыВидео

22:05

Российский актер порезал себе вены на сцене перед полным залом

21:58

Бывшая невестка Елизаветы II поделилась лучшим советом от покойной королевыВидео

21:46

"Соотношение убитыми достигает 1 к 10": в Украине рассказали о потерях армии на войнеВидео

21:45

Гороскоп на апрель 2023 для Раков: везение, прибыль и новый романВидео

21:30

"Шли за мной и кричали матом": девочка из Закарпатья рассказала о травле со стороны насильниковВидео

20:56

"Что за пьяный бред, Маня": россияне набросились на очумелое заявление Захаровой об участии РФ в ОИВидео

20:50

"Чтобы военные в гробу перевернулись": на Виннитчине школьница оскандалилась из-за поста в Instagram

20:40

Пилот одной запиской избавил девушку от страха летать в самолете: что в ней нарисовано

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять