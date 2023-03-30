Си Цзиньпин объявил, что готовит Китай к войне – Foreign Affairs

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин затронул тему войны в четырех отдельных речах, в одной из которых сказал своим генералам "смело воевать".

Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово - Foreign Affairs / ua.depositphotos.com

Лидер Китая Си Цзиньпин на ежегодном заседании китайского парламента сделал заявление, согласно которому Пекин должен готовиться к войне. В четырех отдельных речах он упомянул о готовности к войне и сказал своим генералам, чтобы они "смело воевали". По ту сторону Тайваньского пролива в городах уже строятся новые бомбоубежища, а по всей стране создаются офисы "Национальной оборонной мобилизации". При этом пока нельзя сказать, что конфликт предопределен или неизбежен.

Как сообщает Foreign Affairs, китайский председатель Си Цзиньпин в ходе своего выступления на ежегодном заседании парламента Китая и его высшем политическом консультативном органе сказал о том, что готовит государство к войне. Журналисты пишут, что такое заявление мир "должен воспринимать всерьез".

Указано, что глава КНР говорил о войне в 4 отдельных речах, в одной из которых сказал генералам "смело воевать".

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Кроме того, правительство Китая обнародовало информацию об увеличении оборонного бюджета страны на 7,2%, который уже и так удвоился за последние 10 лет.

Также Пекин собирается снизить свою зависимость от иностранного импорта зерна.

Более того, в последние месяцы Китая опубликовал новые законы о военной готовности. Известно о строительстве бомбоубежищ в городах по ту сторону Тайваньского пролива, а также создании дополнительных офисов "Национальной оборонной мобилизации" по всей территории китайского государства.

По мнению издания, на данный момент рано говорить, что означают такие события - пока нельзя сказать, что конфликт предопределен или неизбежен.

"Но что-то изменилось в Пекине, и этого политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать. Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово", - подчеркнули в Foreign Affairs.

Китай взял курс на агрессивную внешюю политику

Российский социолог и журналист Игорь Яковенко ранее заявил, что решения, которые были приняты на ХХ съезде Коммунистической партии Китая, будут иметь серьезные последствия для мирового сообщества. Пекин установил твердый курс на развитие имперских настроений и более агрессивную внешнюю политику. В КНР отказались от многолетней коллективной диктатуры и сделали ставку на единоличное руководство страной Си Цзиньпином.

Политолог Тарас Загородний отметил, что политика Китая после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок заметно ужесточилась. Пекин считает свою модель видения мира правильной, а концепцию Запада – несостоятельной.

"После переизбрания на третий срок лидер КНР Си Цзиньпин серьезно оживился. Китайская политика стала достаточно агрессивной, что стало большой проблемой Китая, попавшего в свой мировоззренческий курс… На последнем съезде Коммунистической партии заявили, что перешли от малого процветания к построению сообщества человечества единой судьбы. Согласно этой позиции, китайская модель является правильной, а западная – неправильной. Соответственно, все должны подстраиваться под модель, которую Китай считает истинной", - сказал эксперт.

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