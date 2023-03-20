Перелом на фронте приведет к крушению режима Путина и мафиозной войне в России – Яковенко

Армия Украины может зайти в приграничные области России, когда будет вытеснять оккупационные войска за пределы своих границ, считает Игорь Яковенко.

Кремль ждет ударов по Москве и усиливает ПВО в своей столице – Яковенко / Главред

Развязанная Россией агрессивная война против Украины привела к неожиданным для Кремля последствиям. Украинцы дали отпор оккупантам и теперь уже россияне слышат взрывы, строят оборонительные рубежи, хаотично ищут ресурсы для продолжения военных действий и даже прикрывают средствами ПВО Москву, куда стали долетать беспилотники. Война в любой момент может перенестись на территорию РФ.

В интервью Главреду российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал, почему в Москве появляются средства противовоздушной обороны, назвал сценарий войны в России и его последствия, объяснил, почему война против Украины продолжится даже после выхода ВСУ на границы 1991 года и как войска НАТО могут это предотвратить, раскрыл дальнейшие планы Путина по затяжной войне, разъяснил "мирные инициативы" Китая и сделал прогноз о распаде РФ.

На днях российские СМИ сообщили о пролете над Москвой неизвестных беспилотников. Издание The Insider опубликовало материал, в котором речь шла о том, что в некоторых районах столицы РФ идет активная вырубка леса и развертывание ПВО. Как вы думаете, Кремль таки готовится к удару по Москве?

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Идет война, в которой Россия бомбит Киев и пытается его уничтожить. В такой ситуации Кремль не может исключать возможности нанесения удара по Москве. По логике вещей, Киев должен отвечать Москве тем же. В Кремле прекрасно понимают, что удары по Москве и военным объектам, которых много в столице, это вопрос возможностей Украины. Сегодня у Киева такие возможности есть, что уже доказано. Поэтому Кремль не может не готовиться к ударам по Москве.

Зреет ли паника и раскол "элит" в Кремле на этом фоне? Мы видим, что генералы на данном этапе переиграли Пригожина с Кадыровым, но ситуация на поле боя для России кардинальным образом не меняется. "Большого наступления" войск РФ нет и у Москвы, похоже, остается все меньше военных возможностей для войны с Украиной.

Правда заключается в том, что у России нет никаких возможностей для наступления. Однако у Москвы есть множество возможностей для продолжения войны с Украиной. Это разные вещи. Война с Украиной может идти еще довольно долго. Очевидно, оккупационные войска не в состоянии наступать. Но они еще способны продолжать воевать.

Панику можно рассматривать с разных ракурсов. Кто-то паникует, а кто-то нет. В разных кругах ситуация отличается. К примеру, очевидная паника и тревожные настроения царят среди российских миллиардеров. Они пытаются найти способы отмазаться от санкций и сказать, что они не являются российскими предпринимателями. Целый ряд лиц уже выступили с таким заявлением и пытаются сбежать.

Кроме того, есть попытки некоторых чиновников избавиться от санкций и выехать из России.

Ощущение приближающегося конца прослеживается у лиц, которым некуда бежать – это особо "отличившиеся" военные, чиновники и пропагандисты. Похоже, они это чувствуют, а эмоции проявляются в эфире.

Но, в целом, режим достаточно устойчив. Полагаю, до его смерти еще далеко.

Как вы считаете, насколько вероятен сценарий перенесения войны в Украине на территорию России? Могут ли начаться наземные бои в приграничных с Украиной российских регионах?

Под словами "перенос войны на территорию" России можно понимать две принципиально разные вещи.

В первом случае под этим может пониматься наступление украинских войск на РФ. В широком смысле сценарий либо маловероятен, либо вообще исключен. Не думаю, что у политического и военного командования Украины возникнут намерения специально провести вторжение с целью захвата какой-либо части российской территории.

Второй момент может подразумевать боевые действия в приграничных областях России, что абсолютно нормально. ВСУ в стремлении вытеснить российские оккупационные войска за пределы Украины на российскую территорию могут принять участие в боевых действиях, предусматривающих заход в РФ. На войне строго-настрого соблюдать границы и избегать географических издержек довольно-таки сложно.

В контексте переноса войны на территорию России возможно развитие совершенно другого сценария. Оккупационные войска и другие вооруженные формирования превратят империалистическую в мафиозную войну на российской территории. Тогда произойдет перенесение войны в РФ без участия украинских войск.

Вы говорите о противостоянии с элементами гражданской войны?

Нет, это не гражданская война. Я бы не стал употреблять такой термин, потому что для развития гражданской войны в России отсутствует очень важный компонент – нет граждан. Гражданская война подразумевает столкновение политически окрашенных сил – например, "красных" и "белых".

Подчеркну, что в России события будут развиваться по-другому. Там произойдет мафиозная война за территорию и собственность. Политической разницы между условными ЧВК Вагнер, гвардией Кадырова и ЧВК Редут, если они начнут такое сражение, не будет. Разница лишь в том, кто и к какой мафиозной группировке принадлежит.

Под сценарием перенесения войны в приграничные области России я подразумевал ведение боевых действий со стороны ВСУ для реализации определенный задач. Например, с целью поражения каких-либо военных объектов, которые несут угрозу для Украины. Если перенос войны станет возможным, как в подобной ситуации будут действовать российские регионы? Насколько я понимаю, там у них уже формируется своя "территориальная оборона".

Трудно предсказать. Все зависит от того, как в целом будет развиваться ситуация при подобном сценарии. Скорее всего, они будут пытаться защищать свою территорию и сражаться против Вооруженных сил Украины. Но до поры до времени.

Я думаю, может произойти момент, когда в войне случится перелом, в результате которого силовики перестанут поддерживать режим, и он просто рухнет. Такая ситуация уже была в конце Первой мировой войны, когда российские войска просто покинули позиции и дезертировали.

Если силовики прекратят поддерживать режим, в России начнется смута. В 1917 году она началась как раз после того, как российские войска перестали воевать, вышли из окопов и просто бежали с поля боя. Начался Октябрьский переворот и события, которые потом назвали гражданской войной. Теперь будет не гражданская, а мафиозная война.

Сейчас в России, в отличие от ситуации, которая была еще полгода назад, сложилась некая консолидация между генералами и Путиным. Как это отразится на действиях Москвы в войне против Украины?

Министерству обороны и Генеральному штабу РФ действительно удалось сохранить единоначалие. Они отбились и разбили Кадырова с Пригожиным, которые совместно больше не действуют. По идее, ход военных должен способствовать эффективности войск, однако возникли проблемы.

Дело в том, что единственным подразделением, которое могло вести наступательные действия, было ЧВК Вагнер. Сегодня подразделение оказалось в серьезной изоляции – его подставили и лишили возможности набирать бесплатную воинскую силу в среде уголовников. Также частную военную компанию перестали снабжать боеприпасами на привилегированных условиях. В результате Вагнер в своих неудержимых попытках штурмовать Бахмут потерял около 30 тысяч человек. Это значительные потери, которые составляют 2/3 общего состава ЧВК.

В итоге ВС РФ с одной стороны удалось сохранить единоначалие, а с другой – они потеряли самую боеспособную часть штурмовиков, которые были способны осуществлять хотя бы какие-то наступательные действия. Оккупация большей части Луганской области – "заслуга" ЧВК Вагнер. Сейчас, после того как ЧВК оказалась в критическом положении, наступательный потенциал российских войск фактически свелся к нулю.

Путин постарался осадить Пригожина, но тот никуда не делся. Пригожин продолжает действовать, у него достаточно большие ресурсы. И это не только ЧВК, которая сама по себе остается достаточно серьезной боевой силой, но и финансовые возможности. Деньги поступают от грабежа природных ресурсов африканских стран. В медийном поле активно работает фабрика троллей.

В общем, у Пригожина еще достаточно много ресурсов и сейчас он пытается конвертировать свои возможности в политическое влияние с расчетом выступить на политическом поле. Что будет дальше – трудно сказать, никакого горизонта планирования у России нет. Но, в любом случае, Пригожин настроен на серьезную политическую игру и обеспечение себе политического будущего.

Что сейчас происходит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым? Появляются сообщения о том, что он болен и со временем хотел бы передать власть своему старшему сыну Ахмату.

Кадыров в последнее время выглядит очень плохо, интервью уже дает, как правило, лежа. Визит к Путину выглядел странно – он читал по листкам бумаги, на которых были напечатаны какие-то очень крупные буквы. Было заметно, что человек не форме. Насколько его состояние здоровья критично, судить сложно.

Встреча Путина, президента РФ с 17-летним подростком, сыном Кадырова, похожа на встречу Путина с 27-летним Рамзаном Кадыровым, когда его после смерти отца срочно в тренировочном костюме призвали в Кремль для разговора с Путиным. Тогда это была операция "Преемник".

Вполне возможно, место Кадырова займет его сын Ахмат. Никого не волнует, что подростку всего 17 лет. Придадут ему какого-то дядьку из числа чиновников, чтобы за ним присматривал.

В принципе, власть клана Кадырова в Чечне можно назвать оккупационной. Самодержавная оккупационная монархия и диктатура, которая была навязана чеченскому народу. У Чечни никогда не было шахиншахов, падишахов или монархов. Подобная власть – абсолютно искусственное образование, которое рухнет после того как разрушится путинский режим.

Режимы Путина и Кадырова связаны друг с другом. Если рухнет Кремль, то начнется крушение и кадыровского режима в Чечне. Удержать власть Кадырову можно будет только силой, а если не получится, придется уехать в какую-то исламскую страну, где у него хорошие контакты.

Все же хотел бы уточнить о ситуации с ПВО в Москве. Насколько я понимаю, последние 20 лет "элиты" и российский народ считали Путина "гарантом стабильности". И тут возникает ситуация, предусматривающая прямые риски. Как подобная обстановка меняет настроения в верхах и среди самого населения? Вопрос, скорее, о том, как настроены "элиты".

На мой взгляд, население не в курсе всех событий, которые происходят. Для них основным является выживание – взгляд в пол, в землю. Развития каких-либо особенных процессов в общественном сознании нет. Скорее, следует говорить не об общественном сознании, а о коллективном бессознательном россиян.

Определенная тревога в "верхушке" путинской мафиозной системы присутствует. Но все же она неравномерно распределена среди разных людей. Опасения, безусловно, есть, однако я не стал бы говорить о панике. Пока паники нет. Картинка в телевизоре на данный момент не указывает на панические настроения. Можно говорить о тревожном ожидании тяжелого поражения и серьезных перемен, но это пока не паника.

Лидер Китая Си Цзиньпин в период с 20 по 22 марта будет находиться с визитом в Москве. Как вы полагаете, с какой целью он туда поедет? Чего он потребует?

Возможно, это наиболее серьезный вопрос повестки дня. Решения, которые были приняты на ХХ съезде Коммунистической партии Китая, станут очень печальными для всего мира. Китай взял твердый курс на развитие имперских настроений и более агрессивной внешней политики.

Я считаю, что самая большая опасность кроется в ставке Пекина на формирование персоналистского типа правления. Китай всегда представлял собой диктатуру при коллективном руководстве, в которой есть лидер, но управление не является строго персональным. Опасность персоналистской диктатуры состоит в том, что она, за редкими исключениями, практически всегда вырождается.

Отношения между Китаем и Россией сегодня можно назвать нейтралитетом в пользу Путина. Однако это специфический нейтралитет. Судя по содержанию "мирного плана" КНР по Украине, можно сделать вывод, что документ аналогичного характера могли бы написать и в Москве. И его с удовольствием поддержал бы Кремль, потому что там нет главного пункта – вывод российских войск из Украины.

У нас в Украине "мирный план" Китая называют декларацией, в которой Пекин лишь изложил свою позицию по войне.

Конечно, Китай издал "бумагу" в интересах Путина с призывом, дескать, к заключению мира. Ну а какой сейчас мир? Если подписать соглашение, в котором не будет четкого пункта о предварительном выводе российских войск с территории Украины, то это будет завершение войны на условиях Москвы. Путину только мечтать остается о таком мире – тогда он получит возможность вести долгие переговоры и параллельно перевооружать, мобилизовать армию, создавая предпосылки для новой войны. Поэтому позиция Пекина печальная.

Меня нисколько не утешают сообщения о возможных планах Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Зеленским. Предмета разговора никакого нет. Цзиньпин не сможет принять позицию Украины, которая заключается в намерении воевать до выхода российской армии за пределы границы 1991 года.

Мы слышим множество версий относительно мотивов Китая в этой истории. Я думаю, что главный интерес Си Цзиньпина – Тайвань. Глава КНР все затеял для того, чтобы устроить торг и прогнуть Запад, который, по его логике, должен не препятствовать агрессивным действиям Пекина в отношении Тайваня. Все остальное – средства для достижения цели.

Китай, чтобы получить немедленный бонус, может твердо заявить Западу о том, что Пекин способен начать поддерживать Россию. И под данным предлогом выторговать для себя условия невмешательства в интересы Китая на Тайване. Это единственный приз, который мог бы получить Пекин.

Других возможностей для реализации своих интересов у Китая пока нет. Да, они сейчас вывесили карту с северными территориями, которые в XIX веке были захвачены Российской империей, но вряд ли Пекину удастся вернуть их именно сейчас (Министерство природных ресурсов КНР официально распорядилось использовать традиционные китайские названия 8 территорий, которые в XIX отошли России. Пекин считает их своими северными территориями, которые оккупировала Москва - ред.).

Главный вопрос – сможет ли Китай удержаться от соблазна поставлять оружие России. Если это произойдет, война может затянуться на годы.

Насколько я понимаю, Китай может пойти на поставки оружия России только путем третьих стран, но напрямую передавать вооружения Москве не будет из-за угрозы санкций. И вот тут возникает вопрос – а какие конкретно действия Пекина могут привести к пересечению той самой грани?

Думаю, на этот вопрос сейчас никто не ответит. Оружие может поставляться как напрямую, так и при посредничестве различных предприятий, частных фирм или, к примеру, Беларуси. Существует огромное количество возможностей. При этом коллективный Запад во главе с США очень жестко предупредил Пекин о чудовищных санкциях, которые могут обрушить Китай в случае поставок оружия России.

Вы очень правильно заговорили о грани. Что является той гранью? Поставки боеприпасов, в принципе, уже идут. Если Китай начнет поставлять России напрямую свои самолеты – да, это будет ужасно, и обернется для Пекина серьезнейшими санкциями. Однако, что будет, если Москве поставят беспилотники? Дроны у КНР очень неплохие.

Понимаете, пока непонятно, где эта грань, и какие действия Китая станут ее пересечением. Введение зубодробительных санкций против КНР приведет к удару и по экономике США. И вопрос в том, насколько Вашингтон будет готов к запуску серьезных ограничений против Пекина.

В контексте анализа ситуации нужно не забывать о президентских выборах в США, которые состоятся в следующем году. За право представлять Республиканскую партию сейчас борются Дональд Трамп и Рон Десантис, которые сегодня выступают против оказания военной помощи Украине.

Возможно, заявления Трампа и Десантиса – лишь предвыборная риторика?

Возможно.

Но, понимаете, главная цель Путина очевидна – затянуть войну до 2024 года, чтобы она шла на фоне избирательной кампании в США. На это вся надежда Путина, потому что больше ему надеяться не на что. Глава Кремля верит, что итоги президентских выборов приведут к снижению уровня военной поддержки Украины.

Путин в войне все равно не победит, но он, таким образом, хочет выиграть время, чтобы война затянулась и продлилась столько, насколько у него хватит ресурсов. Подчеркиваю, что ресурсы у Путина пока еще есть.

Когда может закончиться война? Мы часто слышим, что боевые действия должны завершиться уже в 2023 году. Судя по всему, сроки зависят от текущих и последующих поставок вооружений Украине от Запада. В то же время у нас нет понимания, в каких объемах передача оружия идет сейчас, и какие темпы поставок будут в дальнейшем…

Если Украина получит необходимое количество вооружений, среди которых боевые самолеты, танки, а также дальнобойные ракеты, то сможет осуществить весеннее наступление и в течение 2023 года зачистить свою территорию от оккупанта. Речь идет об идеальном сценарии, реализация которого возможна.

Но при условии сохранения Путиным своей власти в России война не прекратится даже после освобождения Украиной всех своих территорий. Тогда произойдет смещение войны, а линией фронта станет граница 1991 года.

Во избежание такого развития событий, Украину должны принять в НАТО. Однако я не уверен в том, что Альянс способен сходу в этом году принять Киев в свои ряды. Для прекращения войны нужно, чтобы в Украине, по линии украинско-российской границы, стояли войска НАТО.

Войска НАТО в Украине станут реальным гарантом безопасности?

Да, станут. Очевидно, что Путин – идиот, но он мыло не ест. Понятно, что с НАТО воевать он не будет.

В принципе, если Россия не рискует наносить удары по части линий поставок вооружений с Запада, которые находятся на территории стран Альянса, это уже сигнал о неготовности воевать с НАТО…

К примеру, вся прошлая неделя в России прошла в атмосфере огромного торжества. Два российских истребителя напали на американский беспилотник, облили его керосином, оторвали ему хвост, и, значит, утопили в Черном море. Россияне посчитали это великой победой.

А вот до этого американский бомбардировщик B-52Н полетал рядом с Санкт-Петербургом. Причем это боевой самолет, который является носителем очень серьезных ракет и способен уничтожить Петербург. Но вот почему-то ни один истребитель РФ не вылетел на встречу, не облил его керосином, не оторвал хвост и не утопил в водах Балтийского моря. Как-то вот не случилось.

Поэтому воевать с НАТО Россия не будет. Абсолютно исключено. И это хорошая новость.

Однако есть и плохая новость. Я сомневаюсь в том, что в этом году войска Альянса подопрут украинскую границу своим воинским контингентом и вооружениями. Блок придерживается позиции, согласно которой ни один солдат НАТО не должен пострадать в этой войне.

На данный момент ситуация неопределенная. Главное – попытаться закончить текущую фазу войны, которая идет на территории Украины, в этом году. Я не говорю обо всей войне в целом. Завершение нынешнего этапа зависит от поставок оружия. Готовность Украины защищаться до последнего, демонстрировать выучку и боевую слаженность – это константа. Переменной является процесс поставок оружия, и здесь могут быть свои варианты.

Получается, после выхода ВСУ на границы 1991 года наступит следующий этап войны России против Украины? Приграничные регионы Украины будут под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны российских войск?

Да, такой вариант событий возможет в том случае, если Путину удастся сохранить власть в России.

Но существует и другой сценарий.

В результате обременительного поражения в войне и тяжелой травмы, которую, безусловно, в таком случае будут переживать в России патриотическая общественность, чиновники, и, прежде всего силовики, Путин может потерять поддержку своего силового блока.

И тогда наступит смута. Россия это уже проходила в XVII веке и в другие времена, поскольку смута – постоянное существование российского общества. И тогда распад России станет неизбежным – как это произошло с Советским Союзом.

Все империи распадаются. Россия задержалась на поверхности земли как, пожалуй, последняя империя агрессивного типа, которая стремится приобретать территории, расширяться и ужесточать внутриполитический режим.

Распад России зависит от исхода войны против Украины?

Распад России зависит от того, насколько тяжелое поражение нанесет ей Украина.

Развал Российской империи в 1917 году стал результатом фактического поражения в Первой мировой войне. К тяжелой смуте ХХ века привело скандальное поражение в Японской войне. Смута XVII века стала итогом поражения России в Ливонской войне.

Тяжелое поражение в войне вызывает в России смуту. Это закономерная история. Я нисколько не сомневаюсь, что смуты связаны с тяжестью поражения. Если поражение будет тяжелым, то Россия столкнется со смутой.