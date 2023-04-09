Учения Китая по окружению Тайваня: Пекин открыто имитировал ракетный удар по острову

Китай провел симуляцию ракетных ударов не только по объектам Тайваня, но и ключевым иностранным военным целям в водах и у самого побережья острова.

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Армия Тайваня находится в боевой готовности из-за потенциальной военной угрозы со стороны Китая / Коллаж ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Вооруженные силы КНР впервые имитировали ракетный удар по Тайваню и морским целям вокруг него. Объектами виртуальным атак стали не только тайваньские, но и иностранные военные объекты. Тайбэй отслеживает ситуацию и держит свои войска в режиме повышенной готовности.

Как сообщает Reuters, в ходе военных учений Китай "по окружению Тайваня", которые начались 8 апреля, китайцы впервые открыто имитировали ракетный удар по Тайваню, а также морским целям вокруг острова.

"Несколько типов подразделений [9 апреля] совершили совместные имитационные высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и в окрестных водах и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова", - пишут журналисты со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Источник агентства сообщил, что Китай симулировал воздушные и морские атаки не только по Тайваню, но и по иностранным военным объектам в водах у побережья Тайваня.

"Тайвань – не единственная их цель. Это очень провокационно", – отметил инсайдер.

Реакция Тайваня на военные учения Китая

В Минобороны Тайваня рассказали, что засекли 58 китайских самолетов, в том числе истребители Су-30 и бомбардировщики Н-6 (версия по лицензии Ту-16).

Тайбей следит за ситуацией и держит свои военные силы в режиме боевой готовности.

"Что касается передвижения ракетных сил китайских коммунистов, национальные вооруженные силы внимательно отслеживают их посредством общей системы разведки, наблюдения и рекогносцировки. Силы противовоздушной обороны остаются в состоянии повышенной готовности", - сказали на Тайване.

Государственный таблоид КНР Global Times отметил, что Китай впервые официально и открыто заявил о симулировании ракетного удара по Тайваню.

Чжао Сяочжуо, научный сотрудник Академии военных наук Китая, предположил, что ключевыми целями Пекина были объекты инфраструктуры, среди которых взлетно-посадочные полосы, военные материально-технические базы и мобильные цели, "чтобы в случае необходимости их быстро уничтожить".

Справка

Китайская республика Тайвань – признанное 17 странами государство. До момента, когда коммунистический режим Мао Цзэдуна одержал победу в гражданской войне, она контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контроль удалось сохранить лишь над Тайванем и несколькими небольшими островами. КНР считает, что Тайвань – его провинция и заявляет о "стремлении к мирному воссоединению".

В частности, 16 октября глава КНР Си Цзиньпин открыл ХХ съезд Коммунистической партии Китая обещанием подчинить Тайвань.

"Решение вопроса Тайваня – это личное дело китайцев и зависит от китайцев", - заявил Си Цзиньпин.

В Тайване говорят, что готовы оказать вооруженное сопротивление КНР в случае военного вторжения. США оказывают серьезную военную и политическую поддержку Тайбею несмотря на то, что официальной военной связи нет. Тайвань также поддерживают Япония, Австралия, Канада и некоторые страны Европы.

Украина юридически считает Тайвань частью КНР.

Китай может готовиться к вторжению в Тайвань

Американский журнал по внешней политике Foreign Affairs опубликовал статью, в которой говорилось о том, что глава КНР Си Цзиньпин на заседании китайского парламента сказал своим генералам, чтобы они, в случае войны, "воевали смело". В материале отметили, что по ту стороны Тайваньского пролива в городах идет строительство новых бомбоубежищ, а по всей стране создают офисы Национальной оборонной мобилизации.

В The New York Times написали, что Китай изучает войну России против Украины. Китайцы анализируют инновации, тактику и эффективность военных операций, которые проводят Киев и Москва. Как полагают аналитики, Пекин интересуется ситуацией на случай возможного столкновения за Тайвань.

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