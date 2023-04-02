УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Китай изучает победы Украины и поражения РФ на случай столкновения с Тайванем – NYT

2 апреля 2023, 14:50
Китайская народная республика не вела большой войны уже около 40 лет – с момента, как Дэн Сяопин отправил войска в соседний Вьетнам, напомнили журналисты.

Украина, Китай, ядерное оружие РФ
В Китае считают, что ядерные угрозы РФ не дали Западу напрямую вступить в войну в Украине - NYT / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай изучает развязанную страной-агрессором Россией войну против Украины, анализируя инновацию, тактику и эффективность военных операций. Китайские аналитики считают, что это поможет Пекину в случае возможного столкновения за Тайвань.

В материале The New York Times говорится о том, что эксперты КНР анализируют войну с точки зрения инноваций, тактики и эффективности боевых операций.

видео дня

Журналисты провели анализ около 100 китайских документов и материалов в прессе, где указаны оценки войны в Украине.

"Учитывая разработку Китаем гиперзвуковых ракет, которые могут быть очень маневренными в полете, они проанализировали, как Россия использовала это оружие для уничтожения бункера с боеприпасами, топливного склада и других целей", - отмечается в статье.

Китайцы исследовали, как ВСУ использовали спутниковую связь Starlink для координации атакующих действий и обхода попыток оккупантов РФ перекрыть их связь.

Также они полагают, что директор России Путин сдерживал страны западного мира от прямого вмешательства в войну, угрожая ядерным оружием. В таком контексте Китай может расширить свою ядерную программу.

Некоторые аналитики акцентировали внимание на ошибках государства-оккупанта России, которые Москва допустила после полномасштабного военного вторжения.

"Они попытаются применить эти уроки в своей подготовке, обучении офицеров и доктрине, которая сейчас пересматривается", - отметил Джоэл Вутноу, старший научный сотрудник Университета национальной обороны в Вашингтоне.

Журналисты напомнили, что Китай не принимал участия в больших войнах 40 лет, с момента отправки Дэн Сяопином войск в соседний Вьетнам. Поэтому Пекин тщательно изучает войны на территории других государства.

Подчеркивается, что война в Украине важна для Китая, поскольку она включает косвенное противостояние между РФ, которая является близким партнером КНР, и США, которые помогают ВСУ.

Китай взял курс на агрессивную внешнюю политику

Российский оппозиционный журналист, социолог Игорь Яковенко ранее рассказал, что решения, которые были приняты на ХХ съезде Коммунистической партии КНР, обернутся серьезными последствиями для мирового сообщества. Пекин теперь будет продвигать курс на развитие имперских настроений и более агрессивной внешней политики.

Политолог Тарас Загородний полагает, что политика КНР после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок значительно ужесточилась. Китай видит модель своего мировоззрения правильной, а концепцию Запада – несостоятельной. По логике Пекина, все должны подстраиваться под его видение мира.

Американский журнал Foreign Affairs сообщил, что председатель Китая Си Цзиньпин во время своего ежегодного выступления перед парламентом и высшим политическом консультативном органом призвал китайских генералов по возможности быть готовыми к войне. В издании отметили, что по ту сторону Тайваньского пролива в городах начали строить новые бомбоубежища, а по всей стране создают офисы Национальной оборонной мобилизации. Однако пока нельзя сказать, что конфликт точно будет или исключен.

Смотрите видео Главред - Виталий Кулик считает, что Китай заинтересован в медленной войне в Украине

Война России против Украины:

ВСУ войска России новости Китая война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:06

Украинского боксера заставили снять флаг во время награждения в Литве

14:55

Украинцы получат новую пенсию в апреле: кому добавят еще 500 гривенВидео

14:50

Китай изучает победы Украины и поражения РФ на случай столкновения с Тайванем – NYTВидео

14:28

"Движемся к поражению": Гиркин с "патриотами" истерит из-за провалов оккупантов в УкраинеВидео

14:21

Астролог предупредила о мощных испытаниях в апреле для каждого знака зодиака - гороскопВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:07

Звезда сериала "Теория большого взрыва" впервые стала мамой - первые фото младенца

13:28

Пекин может пойти против Москвы: эксперт спрогнозировал крах ядерного шантажа РФВидео

13:24

"Постарела конкретно": жену Пескова не узнали даже россиянеВидео

13:23

В Хмельницком в церкви священники УПЦ УП избили военногоВидео

Реклама
12:42

Угрожает судом человеческим и Божьим: Медведев набросился на Зеленского из-за УПЦ МПВидео

12:38

"Московская" дочь Ольги Сумской поддержала режиссера-путиниста на красной дорожке в РФВидео

12:23

Снег будет заметать Украину: синоптики предупредили о мощном циклоне и "диких" ливняхВидео

12:18

ВСУ пошли вперед на Донбассе: оккупантов выбили с позиций на Донецком направлении

12:06

Вся рассада и растения могут погибнуть: что нельзя делать 3 апреля - приметыВидео

12:00

Гороскоп на завтра 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печальВидео

11:40

Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто такВидео

11:31

Черный дым в локомотивном депо: по оккупантам в Мелитополе мощно "прилетело"Видео

10:52

ВСУ уничтожили некоторые группировки армии РФ на 50-70% – командир роты 92-й ОМБрВидео

10:50

От люстрации до переименования Севастополя: Данилов назвал план по деоккупации Крыма

09:49

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

Реклама
09:38

"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

08:51

Не стоит категорично клеймить тему переговоровмнение

08:43

"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

08:43

"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнееВидео

08:29

Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

07:45

РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

06:20

Почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдовамнение

03:40

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

02:14

Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и СШАВидео

01:40

Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

00:15

"На Запорожском направлении фиксируется активность оккупантов": Мусиенко рассказал, к чему готовится РФВидео

01 апреля, суббота
23:52

"Не власти должны решать": МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиямВидео

23:35

"Китай не даст разрешения": Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в БеларусиВидео

23:01

"Ни один не избежит ответственности": Зеленский ввел санкции против 650 человекВидео

22:27

Паша "Мерседес" засветил шарф дорогущего бренда и часы за полтора миллионаВидео

22:13

Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора ПутинаВидео

21:45

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

21:15

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

20:49

В стране-агрессоре России еще один певец стал иноагентом

20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

Реклама
20:13

Полякова призналась, что "заказала" Ани ЛоракВидео

19:38

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населенияВидео

19:20

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализациюмнение

18:56

В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

18:51

"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУВидео

18:43

Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

18:43

"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

18:28

Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"Видео

18:05

"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

17:33

"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять