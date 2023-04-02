Китай изучает победы Украины и поражения РФ на случай столкновения с Тайванем – NYT

Китайская народная республика не вела большой войны уже около 40 лет – с момента, как Дэн Сяопин отправил войска в соседний Вьетнам, напомнили журналисты.

В Китае считают, что ядерные угрозы РФ не дали Западу напрямую вступить в войну в Украине - NYT / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай изучает развязанную страной-агрессором Россией войну против Украины, анализируя инновацию, тактику и эффективность военных операций. Китайские аналитики считают, что это поможет Пекину в случае возможного столкновения за Тайвань.

В материале The New York Times говорится о том, что эксперты КНР анализируют войну с точки зрения инноваций, тактики и эффективности боевых операций.

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Журналисты провели анализ около 100 китайских документов и материалов в прессе, где указаны оценки войны в Украине.

"Учитывая разработку Китаем гиперзвуковых ракет, которые могут быть очень маневренными в полете, они проанализировали, как Россия использовала это оружие для уничтожения бункера с боеприпасами, топливного склада и других целей", - отмечается в статье.

Китайцы исследовали, как ВСУ использовали спутниковую связь Starlink для координации атакующих действий и обхода попыток оккупантов РФ перекрыть их связь.

Также они полагают, что директор России Путин сдерживал страны западного мира от прямого вмешательства в войну, угрожая ядерным оружием. В таком контексте Китай может расширить свою ядерную программу.

Некоторые аналитики акцентировали внимание на ошибках государства-оккупанта России, которые Москва допустила после полномасштабного военного вторжения.

"Они попытаются применить эти уроки в своей подготовке, обучении офицеров и доктрине, которая сейчас пересматривается", - отметил Джоэл Вутноу, старший научный сотрудник Университета национальной обороны в Вашингтоне.

Журналисты напомнили, что Китай не принимал участия в больших войнах 40 лет, с момента отправки Дэн Сяопином войск в соседний Вьетнам. Поэтому Пекин тщательно изучает войны на территории других государства.

Подчеркивается, что война в Украине важна для Китая, поскольку она включает косвенное противостояние между РФ, которая является близким партнером КНР, и США, которые помогают ВСУ.

Китай взял курс на агрессивную внешнюю политику

Российский оппозиционный журналист, социолог Игорь Яковенко ранее рассказал, что решения, которые были приняты на ХХ съезде Коммунистической партии КНР, обернутся серьезными последствиями для мирового сообщества. Пекин теперь будет продвигать курс на развитие имперских настроений и более агрессивной внешней политики.

Политолог Тарас Загородний полагает, что политика КНР после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок значительно ужесточилась. Китай видит модель своего мировоззрения правильной, а концепцию Запада – несостоятельной. По логике Пекина, все должны подстраиваться под его видение мира.

Американский журнал Foreign Affairs сообщил, что председатель Китая Си Цзиньпин во время своего ежегодного выступления перед парламентом и высшим политическом консультативном органом призвал китайских генералов по возможности быть готовыми к войне. В издании отметили, что по ту сторону Тайваньского пролива в городах начали строить новые бомбоубежища, а по всей стране создают офисы Национальной оборонной мобилизации. Однако пока нельзя сказать, что конфликт точно будет или исключен.

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Война России против Украины: