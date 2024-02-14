'Сегодня это Украина, завтра - Тайвань': в НАТО призвали предоставить Украине $60 млрд

Палата представителей Соединенных Штатов Америки должна одобрить новый пакет помощи для Украины в размере 60 миллиардов долларов. Такой шаг поможет предотвратить вторжение Китая на Тайвань. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters.
"Я рассчитываю на то, что Палата представителей согласится оказать поддержку Украине, потому что это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", - подчеркнул Столтенберг.
Столтенберг подчеркнул важность поддержки союзников, отметив, что Европа и Канада также активизировали свою поддержку Украины. По его словам, совокупная помощь стран превышает помощь от США, но американский вклад является "жизненно важным".
Генсек НАТО предостерег, если российский диктатор Путин победит в Украине, это может послужить сигналом для других авторитарных лидеров, что они могут достигать своих целей с помощью силы. Он подчеркнул, что это "сделает мир более опасным и Запад более уязвимым".
"Сегодня это Украина, завтра это может произойти на Тайване. Поэтому Пекин, Китай внимательно следят за тем, что происходит в Украине", - добавил генсек.
60 миллиардов для Украины
Напомним, Сенат окончательно одобрил законопроект о международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, который предусматривает предоставление 95,3 миллиарда долларов. Из них для Украины предусмотрено более 60 миллиардов. Законопроект направили в Палату представителей США.
Также конгрессвумен Виктория Спартц от Республиканской партии, которая имеет украинские корни, отказалась поддержать законопроект о выделении 60 млрд долларов США помощи для Украины, хотя признала, что даже не читала документ. Она назвала проект "фондом для разворовывания денег" и призвала предоставлять больше оружия вместо денег.
Кроме этого, законопроект о военной помощи для Украины на сумму 60 миллиардов долларов будет действовать до сентября 2025 года, как сообщает Politico. Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс отметил, что эта ситуация может стать "ловушкой" для возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Вероятно, это ограничит возможности Трампа внедрять свою политику в этом вопросе и может послужить основанием для его импичмента.
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