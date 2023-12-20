Помощь Украине более $60 млрд: Огрызко сделал прогноз и сказал, что нужно для победы

Конгресс США должен проголосовать финансирование помощи Силам обороны, однако Украине тоже следует работать и укреплять единство, сказал Владимир Огрызко.

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Общество в Украине должно быть единым – тогда есть шанс на победу, - Огрызко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Демократы и Республиканцы продолжают переговоры, в результате которых Конгресс США должен утвердить финансирование военной помощи Украины. Однако украинцы не должны сидеть, сложа руки – единство в государстве даст шанс на победу. Об этом заявил бывший министр иностранных дел, дипломат Владимир Огрызко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что при рассуждении о сроках утверждения законопроекта, который предусматривает финансирование военной помощи Украине, нужно ориентироваться на положительный результат.

"Давайте исходить из положительного сценария. Американские чиновники работают с членами Конгресса – об этом заявляют многие руководители администрации Байдена. И давайте исходить из того, что они все-таки смогут убедить конгрессменов проголосовать за этот пакет, который не будет отделяться от других, а будет включать в себя помощь Украине, Израилю, Тайваню и решение проблем на американо-мексиканской границе", - считает Огрызко.

Также он добавил, что для того, чтобы победить, украинцам нужно быть едиными.

"Безусловно, должны работать и мы – это вовсе не значит, что мы должны сидеть, сложа руки. Все политики, все общественные деятели, все общество должно быть единым – тогда есть шанс на победу. Если же сейчас начнут разбирать все на политические молекулы и атомы, боюсь, это приведет к очень негативным последствиям", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Смотрите видео, в котором Огрызко рассказал о ситуации с военной помощью Украине:

Помощь Украине от США

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что США не предадут Украину и все договоренности будут реализованы. При этом он убежден в получении 50 миллиардов евро помощи со стороны Евросоюза. Нужно лишь время.

Рассмотрение о предоставлении Украине помощи в Сенате США затянется до января, сказал американский высокопоставленный чиновник немецкому информагентству Reuters. При этом в рядах демократов считают, что законопроект удастся утвердить после возвращения законодателей с каникул.

Украину ждет тяжелая зима, сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, администрация Байдена поддерживает Киев, однако дальнейшие решения по военной помощи зависят от Конгресса.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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