Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году

Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС в феврале-марте, считает эксперт.

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Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС - Огрызко / Главред

В 2024 году Украине придется преодолеть много международных вызовов. Результаты дипломатии напрямую будут влиять на ход войны в Украине, поэтому обществу и политикам внутри страны придется объединиться, чтобы справиться с возможной турбулентностью.

В интервью Главреду дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко рассказал, когда Украина сможет реально начать переговоры о вступлении в ЕС, будут ли Штаты оказывать помощь Украине и сможет ли Китай повлиять на Россию.

Давайте начнем с президентских выборов в Соединенных Штатах, которые должны состояться в 2024 году. Какое влияние они окажут на Украину?

Важнее говорить о том, что должно произойти еще до конца этого года - как быстро Соединенные Штаты Америки, а именно Конгресс выделят Украине долгожданную помощь в сумме 61 млрд долларов. Если этот процесс произойдет так, как запланировано, и с начала нового года мы сможем использовать эти средства, то, по моему мнению, ситуация с американскими выборами прямо влиять на то, что будет происходить в Украине и вокруг, не будет. Потому что это будет означать, что деньги будут выделяться вплоть до осени 2024 года.

Если будет так, мы можем говорить о положительных перспективах того, что будет происходить на поле боя. Не могу сказать, что сами Соединенные Штаты (имею в виду и республиканцев, и демократов) будут использовать украинскую карту в своей предвыборной борьбе, хотя частично бешеное ядро трампистов на этом, безусловно, будет пытаться играть. Но все же для Соединенных Штатов Америки вопросы внутренней политики, которые традиционно важны, конечно же, будут приоритетом как для республиканцев, так и для демократов.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду:



Поэтому я бы пока не стал слишком сильно волноваться из-за того, что произойдет в конце следующего года в США. Давайте сначала доживем до конца этого года. Давайте будем уверенными, что помощь будет, а значит это будет очень влиять на то, что, кстати, будет происходить и в США. Поскольку так или иначе украинский фактор, как я уже сказал, возможно, будут использовать и во внутриполитической борьбе в Америке.

Если до конца этого года удастся принять проект о выделении помощи Украине, что именно может войти в него? Можем ли мы увидеть, например, те же F-16 и некоторые другие виды вооружения, или это будет больше политическим ходом со стороны Штатов?

Я не открою никакой тайны, если скажу, что 61 млрд долларов - это калькуляция тех потребностей, которые сформулировали украинские военные. Итак, если этот пакет будет принят, это будет означать, что украинская армия получит то, что ей нужно. Я думаю, что наши военные правильно спрогнозировали все то, что произойдет, если у них будут инструменты для своей победы. Поэтому не будем сейчас углубляться в детали, будут ли это F-16 или какие-то дальнобойные ракеты - будет все то, что нам нужно.

Чего нам следует ожидать, если выделения помощи не произойдет до конца года, а это будет в январе или позже?

Давайте исходить из положительного сценария. Американские чиновники работают с членами Конгресса – об этом заявляют многие руководители администрации Байдена. И давайте исходить из того, что они все-таки смогут убедить конгрессменов проголосовать за этот пакет, который не будет отделяться от других, а будет включать в себя помощь Украине, Израилю, Тайваню и решение проблем на американо-мексиканской границе. Безусловно, должны работать и мы – это вовсе не значит, что мы должны сидеть, сложа руки. Все политики, все общественные деятели, все общество должно быть единым – тогда есть шанс на победу. Если же сейчас начнут разбирать все на политические молекулы и атомы, боюсь, это приведет к очень негативным последствиям.

Если говорить о помощи Европы, как она может измениться, и что может влиять на ее объемы в следующем году?

Надо ставить вопрос о том, как сделать так, чтобы эта помощь не только не уменьшилась, но и увеличилась. И тогда мы смотрим на проблему немного под другим углом. Это означает, что нам нужно работать как с каждой европейской страной отдельно, так и с Европейским Союзом в целом. Европа сейчас лучше всего понимает, насколько угрожающим является соседство с неуправляемой и агрессивной имперской Россией. Из последних заявлений многих европейских лидеров следует, что они не только не собираются уменьшать помощь, а видят в Украине серьезный элемент собственной безопасности. Поэтому, помогая Украине, они помогают себе. Это вовсе не значит, что все будет идти гладко и беспроблемно – давайте вспомним хотя бы московскую подстилку Орбана, который делает все, чтобы разрушить европейское единство и все возможности для помощи Украине. Но мне кажется, что он, даже в компании с Фицо, все равно не является мейнстримом в Европейском Союзе – там есть адекватные люди, которые понимают, о чем идет речь.

Относительно евроинтеграции Украины. Каковы перспективы на следующий год - можем ли мы рассчитывать по крайней мере на сближение с НАТО и ЕС в 2024 году?

Более чем можем – для этого надо будет преодолеть сопротивление со стороны по меньшей мере Орбана. Мне кажется, что определенные возможности для этого есть – в Европейском Союзе прекрасно понимают, что они не должны быть заложниками московского прокси (ведь уже всем известно, почему Орбан себя ведет именно таким образом).

К сожалению, кто платит, тот и заказывает музыку. Потому и кто танцует под эту музыку, увы, тоже ясно. Это также понимают и в Брюсселе, поэтому Европейский Союз сделает все возможное, чтобы найти инструменты обхода так называемого венгерского вето по меньшей мере в плане начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. И, скорее всего, это произойдет уже весной – февраль, а точнее март этого года будет определенным маяком для начала таких переговоров.

Относительно НАТО, то после последней встречи в Брюсселе мы имеем очень четкий план, который позволяет сконцентрироваться на очень конкретных вещах и затем показать результаты. И это отметает многие аргументы скептиков, которые пока, к сожалению, имеют место.

Как много времени понадобится на то, чтобы действительно произошло вступление в эти институты?

Здесь есть два аспекта - то, что мы должны сделать у себя (и это, пожалуй, самое главное), и то, что называется "политической волей" наших партнеров.

Пока что политической воли, если мы говорим о НАТО, у Германии и у США, как ни странно это может выглядеть, нет. Относительно Германии, то это ее традиционная позиция, которую надо менять и объяснять нашим немецким партнерам ее абсурдность. Авот то, что США, лоббировавшие вступление Украины в НАТО (прекрасно помню разговор президента Ющенко с президентом Бушем-младшим накануне саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда американский президент четко и ясно обещал продвигать эту идею), делают сегодня, вызывает много вопросов о том, почему курс Штатов так изменился.

Ответ, на который часто ссылаются, о том, что нужно избегать эскалации, не выдерживает никакой критики. Финляндия с не меньшей границей присоединилась к НАТО, и почему-то в Москве из этого не сделали каких-то катастрофических выводов. А между финской границей и Санкт-Петербургом, вторым по значению городом в Российской Федерации – 60-70 км. Поэтому говорить о том, что это каким-то образом изменило ситуацию, нельзя. Если Украина станет членом Альянса, и до Москвы еще будет оставаться добрых 800 км, чем это будет ей угрожать?! Всё это мы должны объяснять и развенчивать российские мифы о том, что Россия никогда не смирится с членством в НАТО. Согласится, если будет политическая воля. Об этом мы должны говорить, и я думаю, что 2024 год в этом плане будет очень-очень важным.

Как на ситуацию ближайшего года будут влиять отношения между Соединенными Штатами и Китаем – как Китай будет вести себя в отношении России, и как это будет влиять на войну в Украине?

Последняя встреча между Байденом и Си Цзиньпином стала первым шагом к тому, чтобы отвлечь будущее обострение отношений между США и Китаем. И поначалу это может показаться немного непонятным, но в интересах обеих стран. США не заинтересованы в том, чтобы Китай сейчас начал разжигать локальные войны в Юго-Восточной Азии, потому что это будет означать, что США так или иначе будут вынуждены реагировать, и довольно интенсивно. Потому что у них есть соответствующие обязательства и перед Южной Кореей, и перед Японией, и перед Австралией.

Китаю эскалация также не нужна. Кто бы что ни говорил, но китайские товары идут в США, Северную Америку, Европу. И если коллективный Запад скажет, мол, вы ведете себя агрессивно, мы начнем искать других поставщиков, тогда Китай остается у разбитого корыта, потому что товары некому будет покупать. Африка, Латинская Америка, Азия никогда в жизни не заменят американских и европейских рынков, поэтому для Китая это – шаг в совершенно неправильном направлении в контексте экономических интересов. А они, как мы понимаем, являются определяющими и для внешней политики.

Поэтому у обеих стран есть объективная заинтересованность в том, чтобы снизить уровень напряжения и искать точки соприкосновения. И в этом контексте это – большой плюс для нас, потому что если напряжение между США и Китаем будет уменьшаться, это будет давать возможность тем самым американцам ставить вопросы перед китайцами относительно их опосредованной помощи России. Если эти две страны становятся по меньшей мере не соперниками, а партнерами в том, чтобы в мире было спокойно, выгодно и эффективно, то тогда по-партнерски можно влиять на позиции друг друга. И поэтому американцы могут это использовать для мягкого давления на Китай, чтобы он, в свою очередь, влиял на позицию Российской Федерации.

А это выгодно в Украине. В наших интересах, чтобы отношения между США и Китаем стабилизировались, миновав пик недопонимания, который мы наблюдали совсем недавно. Тогда Украина будет получать от этого определенные преимущества.

Китай заинтересован в том, чтобы Россия существовала как некое ядерное пугало в отношении Запада, и поэтому полное поражение РФ вовсе не входит в планы Пекина.

Это демонстрируют заявления китайских руководителей. Они заинтересованы в том, чтобы война была заморожена на нынешнем этапе, и Китай мог это использовать как рычаг давления и на США, и на РФ. Совершенно очевидно, что Китаю экономический выгодно продолжать сотрудничество с США, и он мог бы положительно повлиять на Россию, заставив ее закончить войну. Но Россия, которая по-прежнему остается крупнейшим ядерным государством, нужна Пекину для давления на США. Такова восточная традиция. Поэтому однозначного давления на Россию со стороны Китая не будет.

Возможно, это позволит немного умерить аппетиты Путина и уменьшить опосредованную военную помощь, но я не думаю, что Китай пойдет так далеко, чтобы заставлять своего союзника, своего идеологического брата, Путина, делать то, на что он соглашаться по меньшей мере сейчас не хочет.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т. Шевченко. В 1992 году огрызку присвоен ранг Чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 год он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил управлением внешней политики, Главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год-посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го-первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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