Решение о 50 миллиардах для Украины уже есть: Зеленский о помощи от ЕС и США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержку в экономической и военной помощи для Украины со стороны США и Европейского Союза.

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Зеленский рассказал о помощи от ЕС и США / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, wikipedia.org

Экономическая и военная помощь от США для Украины будет, а денежная поддержка от Европейского Союза - вопрос определенного времени. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время большой пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Что касается финпомощи. Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нас не предадут и что все будет выполнено. Что касается ЕС... Были большие ставки, мы достигли одной победы - относительно 50 миллиардов. Я уверен, что мы уже достигли всего этого. Вопрос только времени", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил, что первые 1,5 млрд. евро от ЕС будут на этой неделе, а решение о передаче Украине 50 миллионов будет принято в ближайшее время.

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"И никто не помешает. Сделано так, что сегодня у нас есть механизмы. Даже если будет поддержка 50 млрд "минус один" - значит найдутся другие инструменты, чтобы Украина получила эти 50 млрд. Это главные цифры", - отметил Зеленский.

Он также прокомментировал свой дипломатический визит в США. По словам Зеленского, ему удалось найти общий язык с сенаторами и президентом США Джо Байденом по поводу помощи Украине.

"Мне кажется, что я нашел взаимопонимание и с Байденом, и с сенаторами", - рассказал Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что именно сокращение военной помощи со стороны западных союзников оказало влияние на южную операцию Сил обороны Украины в 2023 году.

"Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции. Но это не говорит о том, что мы не найдем выход или уже не нашли... Но для этого нам нужна действительно поддержка, потому что некоторых вещей из амуниции у нас просто нет. Мы работаем над этим", - резюмировал Зеленский.

Помощь западных союзников для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие дни Украина и Великобритания подпишут десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Великобритания предоставит свой военно-морской опыт для поддержки Украины в контроле за Черным морем.

До 30 декабря в Минобороны США закончатся средства, которые тратятся на замену оружия, посылаемого Украине. Пока нет дополнительных средств, поскольку Конгресс еще не проголосовал за выделение денег на финансирование военной помощи Киеву.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к компромиссам с республиканцами относительно безопасности границы и миграционной политики США, чтобы избежать блокирования принятия дополнительной помощи для Украины.

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