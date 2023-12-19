Оккупанты сбрасывают на бойцов ВСУ яд - CNN

Российские оккупанты оборудуют дроны под сброс яда на позиции украинских защитников. CNN со ссылкой на свидетельства самих бойцов описывает ряд случаев на Ореховском направлении.
В материале журналистов говорится сразу о нескольких проблемах, с которыми столкнулись украинские войска на южном фронте. В частности, непрекращающиеся "мясные" волны оккупантов и использование Россией ядовитого газа в качестве оружия.
По словам пострадавших солдат, сперва россияне сбрасывают этот газ на их позиции, чтобы вызвать панику, после чего начинается обстрел или атаки дронов.
Источник издания в украинской разведке подтвердил использование РФ слезоточивого газа, который раздражает слизистую пострадавших. Использование этого вещества запрещено Конвенцией ООН по химическому оружию.
Украинские бойцы, которые пострадали от таких атак, жаловались на раздражение в горле, проблемах с дыханием. Кроме того, газ, попадая на позиции ВСУ, нередко вызывал загорание. Пострадавшие получили ожоги лица.
Ситуация на фронте
Пока Запад решает судьбу следующих пакетов помощи Украине, Россия, воспользовавшись ситуацией, пошла в новое наступление на фронте и, по словам генерала Тарнавского, уже добилась частичного успеха на некоторых участках.
Недавно вражеские российские войска поменяли тактику в наступлении под Авдеевкой. Еще недавно российская армия с одинаковой силой и одновременно давила на всю линию обороны на Авдеевском направлении. Сейчас она поменяла тактику и массово концентрируется на отдельных направлениях.
Как отметил генерал Александр Сырский, на Бахмутском направлении РФ желает захватить Часов Яр, на Лиманском продолжаются бои у Макеевки, а на Харьковщине противник пытается выйти к Купянску.
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