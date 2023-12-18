Россияне продвинулись до 2 км на отдельных участках фронта - Тарнавский

Ситуация в Авдеевке постоянно меняется, россияне меняют тактику и имеют частичный успех на некоторых участках.

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РФ пошла в новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Минобороны РФ

Российские войска путем "мясных" штурмов смогли добиться частичного успеха в продвижении на Авдеевском направлении до 1,5-2 км, цитирует Reuters бригадного генерала Александра Тарнавского.

По его словам, у врага не изменилась цель окружить украинскую группировку в Авдеевке, но противник постоянно меняет тактику. Атаки ВС РФ проводят постоянно.

Ситуация в Авдеевке менялась "каждый день и каждую ночь", добавил Тарнавский. Российские войска добились частичного успеха на некоторых участках на глубине примерно от 1,5 до 2 км.

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ВСУ удерживают давление захватчиков, хотя те часто прибегают к "мясным" штурмам, не щадя свой личный состав.

Отдельно Тарнавский признал наметившиеся проблемы с личным составом ВСУ, так как защитникам необходим отдых.

"Сегодня у нас есть определенные трудности с личным составом, который находится у нас на передовой. Да, они сегодня не такие свежие, не такие отдохнувшие. У каждого командира должен быть резерв", - подчеркнул генерал.

Тарнавский сказал, что зимние условия - холод, ограниченная видимость и отсутствие укрытия от деревьев без листвы - были проблемой для обеих сторон.

"Но у нас есть многолетний опыт ведения боевых действий в зимних условиях. Логистика, эвакуация и перемещение техники и личного состава затруднены", - сказал он.

Россия наступает

Больше недели россияне ведут новое масштабное наступление на востоке Украины, пытаясь, в том числе, окружить Авдеевку.

Последнюю оккупанты штурмуют даже ночью, подтвердил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Вместе с тем, по данным Института изучения войны, украинские военные смогли продвинуться в районе Синьковки на Купянском направлении.

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