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Не дают передохнуть даже ночью: оккупанты изменили тактику в Авдеевке

Ангелина Подвысоцкая
17 декабря 2023, 22:40
В районе Авдеевки уменьшилось количество вражеских атак на украинские позиции.
Не дают передохнуть даже ночью: оккупанты изменили тактику в Авдеевке
Оккупанты изменили тактику боев возле Авдеевки / коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, МО рф

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. Их штурмы не приносили желаемого результата и россияне изменили свою тактику ведения сражений. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"В основном они начали атаковать наши позиции ночью", - сказал Штупун.

Отмечается, что россияне снизили интенсивность боев под Авдеевкой. Ранее враг совершал 50 атак в сутки. В последние дни оккупанты совершали около 17 атак.

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Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что оккупанты России вошли в Авдеевку. Оккупационные войска агрессора России зашли в Авдеевку Донецкой области с северо-востока и захватили там часть дачного поселка. В той же локации находятся и очистные сооружения.

В ISW сообщили, что оккупанты захватили очистные сооружения города. Российские военные блогеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном и зачищают населенный пункт.

Эксперт рассказал, сколько продлится штурм Авдеевки. Рассвет заявил, что возле Авдеевки ежедневно продолжаются тяжелые бои, оккупанты не оставляют попыток захватить город. Активный штурм продлится до наступления важной даты в жизни Путина.

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война в Украине Авдеевка ВСУ вторжение России российские войска
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