Оккупанты России вошли в Авдеевку – Bild

Российские войска пробрались в Авдеевку с нового направления и захватили часть дачного поселка, считает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

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Войска РФ зашли в Авдеевку с северо-востока, ВСУ их оттуда выбивают - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Bild, Минобороны РФ

Оккупационные войска агрессора России зашли в Авдеевку Донецкой области с северо-востока и захватили там часть дачного поселка. В той же локации находятся и очистные сооружения. Украинская армия оттуда их выбивает.

Как сообщает Bild, обозреватель Репке предположил, что российские войска зашли в Авдеевку с нового направления – северо-востока. Враг захватил часть дачного поселка. Там же находятся и очистные сооружения.

Силы обороны Украины отражают атаки оккупантов и применяют танки. Одно из зданий удалось отбить.

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"Российские войска вошли в Авдеевку с другого направления, захватив часть дачного сектора на востоке. Украинские силы ведут бой с оккупантами с помощью танков, которым, по крайней мере, пришлось отступить от одного из захваченных зданий", - подчеркнул Юлиан Репке.

Ситуация в районе Авдеевки

Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш ранее сказал, что оккупанты РФ открыли два направления для штурма Авдеевки. В частности, россияне стали атаковать из Донецка через Спартак и Ясиноватой через промзону. Ранее враг редко работал на этих направлениях.

В ВСУ раскрыли две "задачи" врагу от Путина по Авдеевке – в частности, офицер 59-й ОМБр Сергей Цехоцкий заявил, что россияне любой ценой пытаются окружить город. Также они "хотят" оккупировать всю Донетчину.

Оккупанты захватили очистные сооружения Авдеевки, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценке, россияне продвинулись к югу от Красногоровки, что в 5 километрах от Авдеевки.

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