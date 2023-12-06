Оккупанты РФ открыли два направления для штурма Авдеевки: в МВА раскрыли детали

Оккупанты страны-агрессора России в районе Авдеевки в последние две недели проводят штурмы на дополнительных направлениях – из Донецка через Спартак и из Ясиноватой через промышленную зону. Об этом заявил руководитель местной военной администрации Виталий Барабаш.
Как сообщает Радио НВ, он рассказал о том, что направления – не новые, но раньше враг очень редки их использовал. Но в последние две недели стал активно действовать именно на данных направлениях.
"Открылись еще два направления активных штурмовых действий. Это не новые направления, они и раньше были, но они неактивно и очень редко использовали их. Речь идет о направлении из Донецка через Спартак, второе — из Ясиноватой через так называемую промку. Эти два направления они открыли. И последние две недели очень активно проводят штурмовые действия именно по этим направлениям", - подчеркнул Виталий Барабаш.видео дня
Ситуация в Авдеевке
Основные силы оккупантов в районе Авдеевки, которые предназначены для захвата города, исчерпаны, написали аналитики DeepState. Однако враг по-прежнему обладает тотальным преимуществом по численности войск.
Оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ под Авдеевкой, рассказал Виталий Барабаш. По его словам, захватчики постоянно атакуют коксохимический завод и всячески пытаются проникнуть в сам город.
Войска РФ хотят захватить Авдеевку к Новому году и массово бросают туда пехоту, рассказали родственники российских мобилизованных оппозиционным СМИ. Якобы после оккупации города Россия "собирается пойти на переговоры" с Украиной.
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