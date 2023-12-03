Основные силы оккупантов исчерпаны: важные подробности о боях за Авдеевку

Российские оккупанты бросают в атаку резервы, которые планировали задействовать для других целей.

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Силы оккупантов выдохлись на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. Однако у них ничего не получается. Рассчитанные силы врага уже исчерпаны. Об этом сообщает DeepState.

Россияне бросают в бой резервы, которые планировали задействовать для достижения других целей.

"Это не значит, что количество живой силы уменьшается — оно обычно стало и далеко не в нашу пользу. Обидно, но враг имеет тотальное преимущество в живой силе", — констатируют аналитики. видео дня

Однако оккупанты не останавливаются. Враг пытается занять все посадки между железных дорог, чтобы обезопасить фланг и наносить удары по Очеретино.

"Подвоз техники и личного состава происходит в Красногоровку, а само же село Степное является главным пунктом концентрации живой силы врага, из которой те дальше разбредаются на запад по посадкам. Оккупанты пытаются занять все посадки между железных дорог, чтобы обезопасить фланг и наносить уже беспокоящие удары на Очеретино", — пишут аналитики.

Также россияне стабильно штурмуют позиции украинских военных в направлении села Степное. Там враг хочет занять посадки для выхода на Бердичи и окружения села. Но украинским военным удается отбить атаки.

"Южнее села ВС РФ продвигаются большими силами по посадкам, пытаясь поджать Степное и обезопасить штурмовые группы, которым больно даются заходы к АКХЗ. Именно в этих посадках были расстреляны двое наших бойцов. Также оккупанты периодически лезут к насосной станции, а последние дни еще и в частный сектор южнее пруда. Успеха не имеют", — сообщают в сообщении.

Ситуация возле Авдеевки

Раньше в ВСУ опровергли слухи о продвижении РФ на территорию Авдеевского коксохима. Российские оккупанты ежедневно штурмуют Авдеевку и безуспешно пытаются попасть на территорию Авдеевского коксохимического завода.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал, что РФ изменила тактику возле Авдеевки из-за огромных потерь. Оккупанты вынуждены действовать малыми штурмовыми группами и избегать скоплений техники, потому что украинские воины в огромных количествах уничтожают силы и средства врага.

Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов отмечал, что россияне могут начать штурм Авдеевки. Промзона может стать так называемой "серой зоной", а оккупанты могут начать уличные бои уже в самом городе. Офицер спрогнозировал развитие событий в районе Авдеевки.

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