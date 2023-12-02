'Начало уличных боев': россияне могут начать штурм Авдеевки - офицер ВСУ

Промзона может стать "серой зоной", а оккупанты могут начать уличные бои уже в самом городе. Офицер спрогнозировал развитие событий в районе Авдеевки.

https://glavred.info/ukraine/nachalo-ulichnyh-boev-rossiyane-mogut-nachat-shturm-avdeevki-oficer-vsu-10521619.html Ссылка скопирована

Офицер спрогнозировал развитие событий в районе Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, Генштаб ВСУ

Сейчас трудно предсказать ход ведения боевых действий на Авдеевском направлении из-за активности провтивника на этом участке фронта. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов.

"Мы должны бороться за каждый метр украинской земли. Героизм и титанический труд конечно замечательно, однако должен быть своевременный подвоз боекомплекта и купленные дроны. Поскольку война это не только героизм личного состава, но и эффективная логистика. Именно от этого будет зависеть дальнейшая ситуация на Авдеевском направлении", - пояснил Морозов.

Офицер отметил, что Вооруженные силы принимают меры для улучшения обстановки в районе Авдеевки. По его словам на этом направлении может произойти все, что угодно из-за высокой интенсивности и динамичности боевых действий.

видео дня

"Промзона может стать серой зоной боевых действий, а возможно дело дойдет и до уличных боев в городе. Сегодня Авдеевское направление - очень сложный участок фронта, где враг проводит активные наступательные действия, а мы пытаемся их сдержать. О перспективе трудно говорить. Враг имеет локальные временные успехи. Конечно мы готовимся к худшему, но и пытаемся улучшить ситуацию", - добавил он.

Боевые действия на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что российские войска продолжают наступление на город Авдеевка в Донецкой области, не принимая во внимание значительные потери, которые они понесли во время интенсивных боев. В то же время силы обороны Украины разработали план противодействия оккупантам на этом направлении, но его выполнение требует больших усилий.

В 47-й отдельной механизированной бригаде сообщили о том, что Силы обороны Украины удерживают контроль над Авдеевским коксохимическим заводом, несмотря на активные попытки российских оккупантов захватить его.

В то же время, как говорится в свежем отчете Института изучения войны, Вооруженные силы Украины отбили российские войска с позиций к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки, а также успешно осуществили контратаку в районе Авдеевки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.