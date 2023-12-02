Мощный удар по изоляции России: Зеленский рассказал о нелегитимности Путина

В России оппозиции к диктатору Владимиру Путину не существует, уверен Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский высказался о легитимности Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

После президентских выборов в России, которые состоятся в марте, западным лидерам предстоит решить, признавать ли легитимность Владимира Путина, если он на них пойдет и выиграет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы понимаем, что выборы в России проходят недемократично. Не важно, как они проходят – все знают, какой будет результат … Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает", - подчеркнул он в интервью АР, полную версию которого пресс-служба президента опубликовала в Telegram.

По его словам, после 2014 года таких мощных ударов по изоляции России не было, несмотря на оккупацию ею части Донбасса и Крыма.

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"И сейчас, если Путин пойдет на выборы, и, вероятно, есть большой процент этого, и также очень высокий процент того, что он победит. Он же сражается сам с собой. Потому тут "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира – признать их или нет. К слову, может быть переломный момент – нелегитимность президента Путина", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, стал ли бы он призывать международных лидеров назвать итоги выборов в РФ нелегитимными, Зеленский заявил, что "очень хотел бы, чтобы западный мир сам это понимал".

"Чтобы мне не приходилось это делать – звонить, оказывать давление, говорить. Мне кажется, что мир все это уже понимает после всего того горя, которое Россия принесла всюду и, безусловно, в Украину", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский уверен, что в России оппозиции Путину не существует.

"Мы видим этих людей. Мы видим такую оппозицию условную или искусственную, у которой с Путиным одинаковые взгляды на войну, на мировую изоляцию России, на использование ядерного оружия, экономику, оккупацию Украины. Это не оппозиция. Это просто еще один спутник Путина, хотя и с другим лицом, именем и тем же самым дьяволом в середине", - заявил он.

Ранее Зеленский назвал способ перелома в войне. Объемов оружия, которые Украина производит сейчас, недостаточно для того, чтобы переломить ход войны с Россией, считает президент Владимир Зеленский.

Также президент анонсировал важные решения по мобилизации. Изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков демобилизации и т.п. Сегодня обсуждался ряд предложений, будут комплексные решения.

Напомним, директор Defense Express Сергей Згурец отмечал, что следующий год будет невероятно сложным. По его словам, на фронте российско-украинской войны еще некоторое время будет продолжаться активизация сил оккупантов. Главным для ВСУ является задача выдержать давление врага и также создать все условия для обороны и новых стратегий.

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