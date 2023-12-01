Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Объемов оружия, которые Украина производит сейчас, недостаточно для того, чтобы переломить ход войны с Россией, считает президент Владимир Зеленский

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Украине нужно свое вооружение, чтобы переломить ситуацию на поле боя - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, СНБО, twitter.com/Osinttechnica

Украине нужно больше вооружений, чтобы переломить ход войны с агрессором Россией. Чтобы производить свое оружие, нужны западные кредиты и контракты. Ничто так не пугает Москву, как самодостаточное в военном плане украинское государство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Associated Press он рассказал о том, что производство своего оружия – "это выход" из сложившейся ситуации.

Журналисты напомнили, что Украина работает над производством собственных вооружений, однако текущих объемов производства недостаточно для перелома в войне.

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Также они отметили и заявление президента Зеленского на встрече с главой Белого дома Байденом, конгрессменами и другими чиновниками. Украинский гарант призвал дать Украине дешевые кредиты и лицензии на производство американских вооружений.

"Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Сколько бы усилий и времени на это понадобилось, мы сделаем это, и сделаем очень быстро", - подчеркивал Владимир Зеленский.

Оружие Украины в войне с Россией

Украина наносит удары новой ракетой по войскам России, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, ракета – отечественного производства, разработки шли с 2020 года.

Украина запустила производство аналога дрона Shahed-136, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. В рамках производства государство уже выходит на приличные цифры.

В России случилась паника из-за атаки неизвестных дронов – у оккупантов удивились тому, что Тульская область была атакована БПЛА, который схож по своим характеристикам с "шахедом", ими захватчики наносят удары по Украине.

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