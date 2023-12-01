УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Андрей Ганчук
1 декабря 2023, 15:26
Объемов оружия, которые Украина производит сейчас, недостаточно для того, чтобы переломить ход войны с Россией, считает президент Владимир Зеленский
Зеленский, Нептун, Москва
Украине нужно свое вооружение, чтобы переломить ситуацию на поле боя - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, СНБО, twitter.com/Osinttechnica

Украине нужно больше вооружений, чтобы переломить ход войны с агрессором Россией. Чтобы производить свое оружие, нужны западные кредиты и контракты. Ничто так не пугает Москву, как самодостаточное в военном плане украинское государство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Associated Press он рассказал о том, что производство своего оружия – "это выход" из сложившейся ситуации.

Журналисты напомнили, что Украина работает над производством собственных вооружений, однако текущих объемов производства недостаточно для перелома в войне.

видео дня

Также они отметили и заявление президента Зеленского на встрече с главой Белого дома Байденом, конгрессменами и другими чиновниками. Украинский гарант призвал дать Украине дешевые кредиты и лицензии на производство американских вооружений.

"Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Сколько бы усилий и времени на это понадобилось, мы сделаем это, и сделаем очень быстро", - подчеркивал Владимир Зеленский.

Оружие Украины в войне с Россией

Украина наносит удары новой ракетой по войскам России, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, ракета – отечественного производства, разработки шли с 2020 года.

Украина запустила производство аналога дрона Shahed-136, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. В рамках производства государство уже выходит на приличные цифры.

В России случилась паника из-за атаки неизвестных дронов – у оккупантов удивились тому, что Тульская область была атакована БПЛА, который схож по своим характеристикам с "шахедом", ими захватчики наносят удары по Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:26 Политика
Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

15:07 Синоптик
"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

14:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:40

"Следующая жертва": Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

15:33

"Крым - крымская область": блогерша Верба опозорилась незнанием георгафии Украины

15:26

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:07

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

14:58

"Вышла и упала": пьянющая Успенская рассказала про свой позор на сцене

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
14:50

"Ужасный период": астролог предупреждает о серьезных проблемах в декабре 2023Видео

14:50

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

14:48

Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

14:46

ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ

Реклама
14:09

Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс

14:01

Путинист Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом

13:54

"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

13:51

Второй пошел: СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге

13:47

Почему слово "жалоба" говорить нельзя: какой единственный аналог стоит использовать

13:44

Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

13:22

Понадобится всего 3 вещи: женщина рассказала, как быстро и дешево украсить елку

13:14

Гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Овну - трата кучи денег, Рыбам - финансовая прибыль

13:09

Платиновая блондинка Бейонсе показалась в новом образе с Джей Зи

12:44

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:43

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

Реклама
12:41

ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

12:07

Военным в Украине упростили жизнь: документы ВВК больше не нужно возить лично

12:02

Известный астролог рассказал, что угрожает украинцам во время последних в этом году новолуния и полнолуния

12:01

Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января: кого коснутся изменения

11:57

Убийство Путина и теракты в ЕС: "предсказания Ванги" на 2024 год – Euronews

11:45

"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

11:41

Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США и призвал действовать

11:12

Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменахВидео

10:48

На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливомВидео

10:39

Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

10:35

Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе: генерал раскрыл план Путина

10:22

"У нас новая фаза войны": Зеленский оценил результаты контрнаступления ВСУ

09:51

Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

09:49

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в РоссииВидео

09:46

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:44

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном мореВидео

09:20

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц годаЭксклюзив

08:43

Ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: первые подробности

08:42

РФ пытается окружить Авдеевку, ВСУ двигаются в направлении Мелитополя – Генштаб

08:25

Украине грозит отложенная русификациямнение

Реклама
08:19

"Лидеры сомневаются": Волкер назвал условие завершения войны в Украине

07:57

Кремль охватил страх из-за Путина и войны в Украине, в РФ "закрутят гайки" – ISW

07:24

США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB: в Reuters узнали сроки

06:44

Во время ночной тревоги в Кропивницком раздался взрыв: что известно

05:15

Внезапная "самоликвидация" на полигоне: в РФ морпехи устроили взрывной очаг

04:26

Атаки по России могут стать "триггером" для революции - Мусиенко

04:00

Пить горячий чай нельзя: врачи рассказали, для кого он особенно опасен

03:40

С музыкой в сердце: топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 годуВидео

02:40

Женщина показала, как разморозить стекло в автомобиле с помощью пустой бутылки

02:05

Солист группы Mаneskin попался папарацци вместе с новой возлюбленной

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять