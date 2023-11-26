Массированный удар аналогом Shahed: в РФ паника из-за атаки неизвестных дронов

В РФ пытаются выяснить, чем именно были атакованы военные объекты в РФ.

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В РФ пожаловались на массированный удар дронами / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В России выясняют тип беспилотников, которые массово атаковали страну-агрессора в ночь на воскресенье, 26 ноября.

Отмечается, что эти дроны похожи на иранские "Шахеды", которыми РФ уже давно бьет по Украине. Об этом пишет Mash.

"По одной из версий, ВСУ атаковали Тулу дронами, сделанными по типу "летающего крыла" — из-за чего они схожи со знаменитой российской "Геранью", - говорится в сообщении. видео дня

В то же время подчеркивается, что специалисты в РФ пытаются выяснить, чем именно были атакованы военные объекты в РФ.

При этом обращается внимание на то, что точно известно – эти БПЛА "не имеют ничего общего с UJ-22 и "Бобрами".

Добавим, что согласно сообщениям минобороны РФ, якобы количество якобы сбитых беспилотников достигло 24.

Бавовна в РФ

Ранее в РФ пожаловались на атаку БПЛА. В РФ говорят, что дроны сбили над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Ранее сообщалось о том, что Москву и Подмосковье атаковали дроны. В результате сбивания дрона в одном из городов под Москвой есть повреждения дома и автомобилей. Были перекрыты аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Москву атаковали беспилотники. В стране-агрессоре РФ сказали о якобы удачной работе ПВО. Во всех московских аэропортах был срочно объявлен режим "ковер".

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